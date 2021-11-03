Самолет Ан-12 разбился под Иркутском

Самолет Ан-12 разбился под Иркутском. Трагедия произошла вечером, 3 ноября. По предварительной информации, грузовой лайнер, который летел из Якутска, пропал во время захода на посадку в 19.45 по местному времени. Заходя на второй круг, самолет рухнул в 7 километрах от Иркутска, в районе села Пивовариха. Сейчас проезд в поселок закрыт, выставлены посты ГИБДД.

Предположительно, на борту находились 7 человек. Все они погибли. Самолет летел транзитом с Чукотки, с дозаправкой в Якутске, вез продукты. В Иркутске попал в пургу - вечером в городе резко испортилась погода, началась метель, видимости никакой. Возможно, это тоже стало одной из причин трагедии. По предварительным данным, разбившийся Ан-12 принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". Первый полет он совершил в 1968 году. Добавим, что самолет предназначен для перевозки крупногабаритных и тяжелых грузов, техники. Максимальная коммерческая загрузка самолета - 20 тонн.

Сейчас горящие обломки самолета тушат пожарные. Авиационное топливо разлилось на площади 300 квадратных метров.

На место авиакатастрофы уже выехал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Все подробности трагедии выясняются.

Корреспонденты "КП"-"Иркутск" отправились на место падения самолета, несмотря на то, что въезд туда перекрыт . На трассе дежурят наряды ГИБДД и полиция.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Вадим ЛУКАШЕВИЧ, независимый авиационный эксперт, кандидат технических наук

"Разбившийся самолет был очень старый"

Если о самолете, то это очень старая разработка, очень давняя, более полувека. Это 50-60-е года. Для своего времени это был очень хороший самолет. Это первый полноценный транспортный самолет КБ Антонова. Он был основным самолетом в 60-е годы, в начале 70-х, до появления Ил-76. Это был основной самолет военно-транспортной авиации и десантных войск. На тот момент это был нормальный самолет, достаточно надежный. Очень много самолетов потом использовалось в гражданских целях. Самолет хороший для своего времени. Сейчас он старый. Ил-76, который пришел ему на замену, уже он подлежит замене. Был проект Ан-70, который не пошел. Сейчас уже новые модификации Ил-76 с новыми двигателями. Уже Ил-76, который должен был заменить в свое время и успешно заменил Ан-12, морально в значительной степени устарел.

Такие Ан-12 очень давно не производят. Они долетывают свои ресурсы. Надо разбираться, что там случилось. Самолет не новый, совсем не современный. От современного уровня он отстает по оснащенности, по системам, по бортовому оборудованию, как минимум, на два поколения военно-транспортных самолетов.

Когда происходит катастрофа, возникают сразу три группы причин, причем они равноценные. Это погодные условия, технические условия и человеческий фактор – ошибка пилотирования или ненадлежащая подготовка самолета к вылету. А дальше уже разбираются. Сам по себе возраст самолета… Они и раньше бились. Все зависит, по большому счету, не от количества аварий, катастроф, происшествий, а от интенсивности полетов. В свое время, так как это был единственный самолет военно-транспортной авиации, он эксплуатировался очень интенсивно. Сам по себе фактор катастрофы, оторванный от чего-либо остального, пока ни о чем не говорит.