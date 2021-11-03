Уголовное дело возбуждено после крушения самолета Ан-12 под Иркутском. Фото: прокуратура Иркутской области

По факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

- 3 ноября около 19.45 местного времени при заходе на второй круг в 4 км от Иркутска в районе села Пивовариха упал самолет Ан-12, осуществлявший грузовой рейс по маршруту «Кепервеем-Якутск-Иркутск», - уточнили в ведомстве. - На борту воздушного судна находились предположительно 6 членов экипажа.

Сейчас горящие обломки самолета тушат пожарные. Авиационное топливо разлилось на площади 300 квадратных метров.

Начала проверку о безопасности полетов после крушения самолета Ан-12 и Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. На место трагедии выехал Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик.

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