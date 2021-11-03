Список погибших при крушении Ан-12 под Иркутском появился в сети

Появился список погибших при крушении самолета Ан-12 под Иркутском. Напомним, самолет, который летел из Якутска, разбился вечером, 3 ноября, в районе села Пивовариха. Погибли 7 человек. Среди них командир воздушного судна Александр Егоров, второй пилот Олег Щучко, штурман Андрей Сергеев, бортмеханик Юрий Крополев, инженер Дмитрий Гармоненко, авиационный инженер Максим Карлук, а также Александр Чуприненко. Таков список погибших при крушении самолета Ан-12 под Иркутском.

Разбившийся самолет, который принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно", летел транзитом и осуществлял перевозку продуктов. Сейчас обломки тушат пожарные. Спасательная операция продолжается. На месте работают более 100 человек и 50 единиц техники. Самолет горит на площади 10 кв. м., топливо на площади 300 кв м.

Среди возможных причин крушения самолета Ан-12 под Иркутском называют ошибку пилотирования или плохие метеоусловия.