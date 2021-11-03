Диспетчер рассказал о последних секундах полета Ан-12, разбившегося под Иркутском. Фото: правительство Иркутской области/ТАСС

В селе Пивовариха, что под Иркутском, спасатели продолжают разбирать обломки Ан-12. Вечером 3 ноября самолет, который принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно", летел из Якутска и потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Иркутска. По предварительной информации, погибли 7 человек. Пока эксперты разбираются в причинах трагедии, а среди них называются ошибка пилотирования и плохие метеоусловия, диспетчер иркутской воздушной гавани рассказал о последних секундах полета Ан-12. Видео с рассказом диспетчера на своей странице в соцсети опубликовал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- После того, как экипаж доложил о намерении уйти на второй круг, буквально через 3-4 секунды высота, на которой находился самолет, упала с 230 метров до 120 метров, - рассказывает диспетчер. - И он пропал с радаров.

Фото: прокуратура Иркутской области.

Как добавил глава Приангарья Игорь Кобзев, спасателям уже удалось ликвидировать очаг возгорания. Тела всех погибших найдены.

- Сейчас нужно создать условия для работы следственных органов, освободить дорогу, - говорит Игорь Кобзев. - Я уже связался с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько, переговорил и с авиакомпанией, представители которой вылетают завтра в Иркутск. Мы также продолжим работу в зоне катастрофы. Кроме того, по линии МИДа будем вести работу. Сейчас информируем генеральное консульство Украины в Новосибирске, информируем посольство в Республике Беларусь в Москве. Обмениваемся данными. Будем вести переговоры, связанные с транспортировкой погибших.

Фото: прокуратура Иркутской области.

Добавим, что по факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском уже возбуждено уголовное дело. Начала проверку о безопасности полетов после крушения самолета Ан-12 и Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

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