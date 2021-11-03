Фото и видео с места падения самолета Ан-12 под Иркутском появились у спасателей. Фото: прокуратура Иркутской области

Трагедия произошла 3 ноября в Иркутской области. Грузовой самолет Ан-12 упал под Иркутском при заходе на посадку. Произошло это в семи километрах от областного центра Приангарья. Публикуем первые фото и видео с места падения самолета Ан-12 под Иркутском.

Самолет Ан-12 разбился под Иркутском. Фото: прокуратура Иркутской области

На месте работают 100 человек на 50 спецмашинах. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС

Появились первые фотографии с места падения самолета Ан-12 под Иркутском. Фото: прокуратура Иркутской области

На данный момент известно, что на борту находилось 7 человек - список здесь. Они - граждане России, Белоруссии и Украины. Самолет летел с Чукотки, транзитом через Якутск. Ан-12 вез продукты. В Иркутской области попал в пургу - в регионе накануне испортилась погода, дул сильный ветер, шел снег. Пилоты сообщили, что нужен заход на второй круг. Вскоре после этого борт пропал с радаров.

Проезды к месту падения, в том числе в село Пивовариха перекрыты, установлены посты ГИБДД.