Найден один из бортовых самописцев Ан-12, разбившегося под Иркутском. Фото: прокуратура Иркутской области

Бортовой самописец разбившегося под Иркутском самолета Ан-12 найден на месте авиакатастрофы. Об этом сообщили в экстренных службах. Сейчас ведутся поиски второго "черного ящика".

Принадлежащий белорусской авиакомпании "Гродно" самолет Ан-12, который летел из Якутска, разбился вечером, 3 ноября, в районе села Пивовариха. Погибли 7 человек. Среди них граждане Белоруссии, Украины и России. Горящие обломки по-прежнему тушат пожарные. Авиационное топливо разлилось на площади 300 квадратных метров. По факту крушения самолета под Иркутском уже возбуждено уголовное дело.

Среди возможных причин крушения самолета Ан-12 под Иркутском называют ошибку пилотирования или плохие метеоусловия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самолет Ан-12 разбился под Иркутском (Подробности)

Список погибших при крушении Ан-12 под Иркутском появился в сети (Подробности)

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев о крушении самолета Ан-12: «Все погибли» (Подробности)