Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев о крушении самолета Ан-12: «Все погибли»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о ходе спасательной операции на месте падения самолета АН-12. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сразу же выехал к месту падения самолета Ан-12. По дороге к месту крушения он сообщил, что туда же направлены четыре бригады скорой помощи и две – медицины катастроф. Увы, прибыв на место, специалисты констатировали страшное – все погибли.

- Мы видим только одно, все погибли, - сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев с места крушения самолета Ан-12 под Иркутском. – Фрагменты тел имеются, по предварительным данным от 5 до 7 человек. По полетным списком уточняется. Самолет компании «Гродно». Она белорусская. Работала неоднократно на внутренних российских рейсах, участвовала в перевозке груза.

На месте происшествия, по данным МЧС России, работает 100 человек и 50 спецмашин. После падения самолет Ан-12 загорелся на площади 10 квадратных метров, произошел разлив топлива, спасатели уже потушили пламя.

Напомним, самолет Ан-12 пропал с радаров недалеко от села Пивовариха в семи километрах от Иркутска в 19.45 по иркутскому времени – подробности. Известны имена пилотов и членов экипажа – они здесь. Первые фото и видео с места крушения самолета – здесь.

- На месте катастрофы работают следственные органы, выставлено оцепление из сорока полицейских, - поделился с пресс-службой правительства глава региона. - На месте крушения Ан-12 создаем условия, необходимые для работы специалистов по устранению последствий ЧС.

Также привлечены силы администрации города Иркутска: задействованы средства аварийно-спасательной службы «Безопасный город», развернут подвижной пункт для обогрева, группы специалистов горячим питанием обеспечивает городской комбинат питания.