Иркутский астроном Сергей Язев рассказал, какова вероятность повторения сильных магнитных бурь

Область полярных сияний над Землей 4 ноября 2021 года по состоянию на 10 утрам по московскому времени. Российские регионы зона сияний настигла позже примерно на 10-13 часов. Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН

Крупнейшая магнитная буря накрыла Землю 4 ноября. Она вошла в пятерку сильнейших за последние четыре года. Ученые квалифицировали ее как G3, индекс геомагнитной активности достигал семи (максимальное значение составляет 9). Вызвана она была сильной вспышкой на Солнце, которая случилась 2 ноября около шести утра по московскому времени. Иркутский астроном рассказал, что активность Солнца в ближайшие 5-6 лет будет только нарастать, а это значит, что землян ждут новые вспышки на Солнце и новые магнитные бури. И по словам ученого, они могут быть куда более мощными.

- Солнечный цикл длится 11 лет, он отчитывается от одного солнечного минимума до солнечного максимума и обратно вновь до минимума, - говорит астроном, профессор Иркутского госуниверситета. – Последний минимум был в 2019 году, сейчас активность Солнца нарастает, проявляться это будет как раз вспышками на Солнце, как следствие, магнитными бурями. За 11 лет (солнечный цикл) сильные магнитные бури случаются порядка десятка раз, но бывает, что и ни разу за весь одиннадцатилетний цикл. Но я думаю, что в этом цикле, который сейчас начинает нарастать, будут бури и посильнее, чем та, что зарегистрированы 4 числа.

Мнения о том, как влияют и влияют ли магнитные бури на людей, расходятся. Но отмечается, что какой-то процент людей в это время испытывают головные боли или чувствует слабость. Особенно это отмечается у тех, кто испытывает проблемы с давлением или страдают от нервных заболеваний. Но вот влияние изменений в магнитном поле на радиосвязь известно давно.

- Даже во время войны в 20 веке следили за прогнозом магнитных бурь, чтобы понимать могут ли быть нарушения со связью, - говорит старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Язев.

Северное сияние в Катангском районе Иркутской области. Фото: соцсети, @svodka138

Сильные магнитные бури могут сопровождаться чередой полярных сияний. Что случилось и 4 ноября. Яркое свечение запечатлели жители Магадана, Якутии, Камчатки и в Иркутской области. Вероятность полярных сияний в таких случаях не совсем зависит от региона.

- Вспышки на Солнце сопровождаются выбросом корональной массы, если заряженные частицы попадают в Землю, взаимодействуют с магнитным полем планеты, то на высоте 150 километров возникает сияние, - отмечает иркутский ученый. – Чем ближе к полюсу местность, тем больше шансов увидеть необычное явление, но чем больше корональный выброс, тем больше вероятность, что и на более низких широтах смогут наблюдать полярное сияние.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08