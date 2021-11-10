Оксана Вельм: Привитые болеют крайне редко и в легкой форме. Фото: архив "КП"

Очередная волна коронавируса в Иркутской области в разгаре. Почему люди болеют все тяжелее и как в этих условиях выстроена работа Шелеховской районной больницы, в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91.5 FM) рассказала главный врач медучреждения Оксана Вельм.

Почему новые волны тяжелее предыдущих

- Сейчас болеет много людей, нагрузка на поликлинику максимальная. Почему каждая волна оказывается тяжелее предыдущей? Первое - вирус мутирует. Второе - стали заражаться те, кого инфекция обходила стороной в первую и вторую волну, - это люди старше 70 лет. У них, как правило, есть тяжелые сопутствующие заболевания. Третье - появилась еще одна тяжелая категория пациентов - те, кто заболел COVID-19 повторно. Организм еще после первого заражения не восстановился, а уже наслоилась новая инфекция. Увы, но пятая волна может оказаться еще тяжелее.

Привитые болеют крайне редко

- Медики нашей больницы привились против коронавируса в числе первых в Иркутской области, в сентябре 2020 года. На тот момент мы уже имели опыт работы с этой инфекцией, знали об осложнениях и длительном восстановлении, а врачи всегда должны быть в форме, чтобы прийти на помощь людям. Опасались ли вакцины? Нет, мы доверяем разработке института Гамалеи, у которого колоссальный опыт в борьбе с инфекциями, причем не только в России. И не зря. Прививку мы перенесли легко, и что особенно важно, никто из вакцинированных медиков до сих пор не заболел. Ровно через год мы ревакцинировались.

Мы стараемся объяснить людям, что вакцина не опасна, наоборот, она помогает избежать тяжелых осложнений и смертельных исходов. Для этого организовываем лекции, например, на местных предприятиях. Помогают и те, кто пришел на ревакцинацию: своим примером они доказывают, что вакцина приносит пользу.

Да, привитые тоже болеют, но очень редко и в легкой форме. С 2020 года у нас действует медицинский центр помощи и спасения для больных коронавирусом, и по его работе видно, что вакцинированные - это не больше 5% от всех заболевших. Восстанавливаются они довольно быстро, в среднем за 10 дней, температура и лихорадка длится всего один-три дня, осложнений нет.

Фото: архив Шелеховской районной больницы

Потоки пациентов разводят

- Амбулаторный ковидный центр Шелеховской районной больницы продолжает работу. Это порядка пяти кабинетов в отдельной части поликлиники, где трудится отдельно нанятый персонал - три врача и четвертый обслуживает вызовы на дому.

Пациентов становится больше, и очень важно развести потоки болеющих и тех, у кого пока только подозрение на ковид. Для этого собираемся открыть вторую красную зону, куда смогут прийти люди с симптомами инфекции, но еще без мазка. Пациенты с ОРВИ тоже будут получать помощь отдельно.

О реабилитации после COVID-19

- Реабилитация после коронавируса занимает у одних три месяца, у других полгода или даже год. Важным этапом является углубленная диспансеризация, позволяющая выяснить, какие конкретно проблемы со здоровьем нужно устранять. И люди охотно идут на обследования, понимая, что после болезни не могут полноценно жить дальше. К слову, вакцинированным, если они подхватили вирус, не требуется реабилитация, а только в редких случаях небольшой восстановительный период.

Набраться опыта касательно выхаживания пациентов после болезни нам помогла поездка в Коммунарку. Мы узнали много нюансов, например, по правильной технике дыхательной гимнастики.

Фото: архив Шелеховской районной больницы

О плановом приеме

- Несмотря на то что часть коек перепрофилирована под ковид, плановый прием пациентов продолжается. Работают детское и родильное отделения, проводятся профосмотры и диспансеризация. Важно, что даже здоровые пациенты могут прийти на полное обследование, чтобы вовремя предупредить развитие каких-либо болезней. Вот к чему мы стремимся, так это чтобы люди обращались в поликлинику заранее, а не тогда, когда заболели. Наши ресурсы и силы направлены на это.