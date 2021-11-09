Самолет L-410 аварийно приземлился в аэропорту Иркутска из-за неубранного шасси Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Возвращаться в аэропорт Иркутска практически сразу после вылета, пришлось самолету L-410, который направлялся в село Казачинское. Дело в том, что после вылета у самолета на убрались шасси. Командир экипажа сразу принял решение вернуться. Посадка в воздушной гавани столицы Приангарья прошла успешно.

- Никто из 11 пассажиров, находящихся на борту, и членов экипажа, не пострадал, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе иркутского аэропорта.

После того, как неполадки устранили специалисты, борт все-таки вылетел в пункт назначения. Как стало известно, «Комсомолке», 18 октября этот же самый борт уже возвращался в аэропорт Иркутска. Причиной стало также неубранное шасси.

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