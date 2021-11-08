Обломки самолета Ан-12 продолжают вывозить с места крушения под Иркутском. Фото: прокуратура Иркутской области

Под Иркутском продолжают ликвидировать последствия авиакатастрофы. Для помощи экспертам привлечены профильные региональные ведомств. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области обеспечивает проезд к месту крушения Ан-12. Проезд по региональным дорогам и просеку в лесу, куда вечером 3 ноября упал грузовой лайнер, регулярно чистят усиленные дорожные машины. Обломки вывозят на территорию аэропорта, в том числе 7 ноября были транспортированы лопасти и четыре двигателя самолета. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Обломки самолёта будут изучать эксперты Международного авиационного комитета. Они выяснят точную причину авиакатастрофы. Сейчас в Иркутске даже днем стоят минусовые температуры. Поэтому региональное министерство транспорта договорилось с одной из авиакомпаний о предоставлении ангара. В нём будут обеспечены более комфортные условия работы экспертов, - сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

Для перевозки обломков задействовано 11 человек и 11 единиц техники Иркутской дорожной службы. Это два автокрана, три кран-бортов, самосвал, экскаватор-погрузчик, минипогрузчик, КАМАЗ с полуприцепом и вахтовая машина, которая перевозит дорожных рабочих. Также привлечена дополнительная бригада для ручной погрузки мелких деталей разбившегося самолёта.

После осмотра экспертами фрагменты Ан-12 будут переданы собственнику – белорусской авиакомпании «Гродно» – для утилизации. На месте авиакатастрофы пройдет рекультивация почвы.

Родственников погибших членов экипажа и пассажиров встречают и размещают представители министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. С каждым из них будет работать психолог. В Иркутск уже прибыли двое сыновей командира разбившегося Ан-12.

Напомним, вечером 3 ноября под Иркутском произошло крушение самолета. Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» выполнял рейс Якутск-Иркутск и упал в трех километрах от городского аэропорта. В первые минуты после авиакатастрофы стало известно, что на борту грузового лайнера находилось семь человек экипажа и еще двое пассажиров, все они погибли.

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