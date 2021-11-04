Не смог сесть из-за погоды: Полная хронология крушения Ан-12 под Иркутском. Фото: прокуратура Иркутской области

Вечером 3 ноября под Иркутском произошло крушение самолета. Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» с бортовым номером EW-518TI выполнял рейс Якутск-Иркутск и упал в трех километрах от городского аэропорта. В первые минуты после авиакатастрофы стало известно, что на борту грузового лайнера находилось семь человек экипажа и еще двое пассажиров. Позже губернатор Иркутской области объявит: «Все погибли». Что же привело к трагедии?

ПОГИБЛИ СЕМЬ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА И ДВА РУКОВОДИТЕЛЯ АВИАКОМПАНИИ

В 19.45 3 ноября в дежурную часть Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что при заходе на посадку в аэропорт Иркутска исчез с радаров самолет Ан-12. Из-за снежной метели грузовое судно не смогло приземлиться с первого раза и пошло на второй круг. В последний раз командир Ан-12 выходил на связь с руководителем полета в 19.34 – за 11 минут до трагедии.

Воздушное судно, летевшее из Якутска, упало на землю в районе поселка Пивовариха и загорелось. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили искореженные обломки и части тел. Выжить в авиакатастрофе не удалось никому. Среди погибших были граждане России, Украины и Белоруссии.

- Поскольку экипаж международный, в срочном порядке организовали взаимодействие с МИД и Росавиацией, - сообщил в соцсетях глава региона Игорь Кобзев. - К тому же, завтра в наш регион прилетают представители авиакомпании «Гродно».

В момент крушения на борту находилось 7 членов экипажа:

командир воздушного судна Егоров Александр Николаевич, 1958 г.р. (Россия);

второй пилот Щучко Олег Валерьевич, 1971 г.р. (Украина);

бортрадист Чуприненко Александр Борисович, 1961 г.р. (Украина);

штурман Сергеев Андрей Евгеньевич (Беларусь);

бортмеханик Кропалев Юрий Николаевич (Россия);

инженер Гармоненко Дмитрий Иванович, 1981 г.р. (Беларусь);

инженер Карпук Максим Михайлович, 1995 г.р. (Беларусь).

Однако помимо членов экипажа на месте крушения обнаружили останки еще двух мужчин. Ими оказались руководитель авиакомпании «Заполярье» Юрий Володин и его первый зам Олег Вишнев. Существовала надежда, что сопровождающие сошли с рейса в Якутске, где самолет садился на дозаправку, но, по всей вероятности, мужчины направлялись в Братск.

САМОЛЕТ БЫЛ В РАБОТЕ 54 ГОДА

Что известно о разбившемся под Иркутском Ан-12? Самолет принадлежал еще СССР, был в работе с 1968 года и эксплуатировался больше 50 лет. Однако с 1993 по 2003 был на хранении и не летал. В 2003 его приобрела армянская компания Air Armenia. А в 2014-2015 годах Ан-12 перепродали в Таджикистан. Авиакомпания «Гродно» выкупила грузовой лайнер в 2019 году.

Невольно появляются вопросы: в каком состоянии находилось судно, и можно ли было его выпускать в рейс? Однако официальных заключений от экспертов пока нет. Предположение о неисправности техники только одно из основных возможных. «Они довольно прочные и выносливые, имеют четыре двигателя, могут совершать маневры даже при отказе одного из них. Управление ручное»,- рассказал о разработанной в 1950-60-х годах модели Ан-12 генерал-майор в отставке, преподаватель Александр Барсуков. По его словам, такие воздушные судна могут эксплуатироваться десятками лет.

НЕ СМОГ СЕСТЬ ИЗ-ЗА ПОГОДЫ

Среди причин крушения самолета под Иркутском выделены основные - это ошибка пилота, плохие метеоусловия и техническая неисправность. Диспетчер иркутской воздушной гавани одним из последних поддерживал связь с экипажем и рассказал о последних секундах полета Ан-12.

- После того, как экипаж доложил о намерении уйти на второй круг, буквально через 3-4 секунды высота, на которой находился самолет, упала с 230 метров до 120 метров, - рассказывает диспетчер. - И он пропал с радаров.

В Минтрансе Беларуси отметили, что экипаж разбившегося под Иркутском самолета был опытным. А капитан имел налет больше 12 тысяч часов, в том числе на типе Ан-12 более 7 тысяч.

Добавим, что по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку на безопасность полетов. На место авиакатастрофы были направлены криминалисты Центрального аппарата СК.

Межгосударственный авиационный комитет создаст комиссию, которое будет заниматься расследованием происшествия. В нее войдут члены Департамента по авиации Беларуси. Также принято решение о приостановлении использования АН-12 до получения полных результатов расследования.

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