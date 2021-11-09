Как оплатить коммуналку, не выходя из дома

Согласитесь, удобнее рассчитываться за воду, тепло и электричество в режиме онлайн, а не ходить каждый месяц с квитанциями на почту. Особенно это актуально в условиях пандемии, когда лучше беречь здоровье и оставаться дома.
Федеральная система ПлатиУслуги.ру позволяет виртуально просматривать и оплачивать все счета по ЖКХ. Кроме того, с помощью сервиса можно гасить кредиты любых банков и налоги физических лиц, рассчитываться по штрафам ГИБДД и даже за садик для ребенка. После внесения денег вы получаете квитанцию.
А теперь пошагово разберем, как пользоваться системой ПлатиУслуги.ру.
Как оплатить квитанцию ЖКХ
1. Найдите компанию в поиске на странице https://platiuslugi.ru/ по ИНН. Все реквизиты организации, как правило, указаны в правом углу квитанции.
2. Не нашли организацию в списке? Введите ИНН компании вручную и заполните все реквизиты: БИК, расчетный счет, лицевой счет или номер договора, Ф.И.О. плательщика, период оплаты и комментарий.
3. Введите сумму для оплаты из квитанции.
4. Нажмите «Оплатить».
5. Введите данные карты и снова нажмите «Оплатить».
Как внести деньги по единому лицевому счету
В каждой квитанции за коммуналку должен быть указан номер единого лицевого счета (ЕЛС).
1. Перейдите на страницу оплаты по лицевому счету ГИС ЖКХ.
2. Откройте форму и выберите, как вам удобнее оплатить: по единому лицевому счету ГИС ЖКХ или по лицевому счету и адресу.
3. Введите номер счета, фамилию, имя, отчество и адрес (если указали такой способ). Система найдет все начисления за месяц.
4. Нажмите «Перейти к оплате».
5. Введите данные карты и нажмите «Оплатить».
Сервис доступен по ссылке и/или QR-коду, а также возможно скачать мобильное приложение в Google Play Market.
КСТАТИ
Для удобства пользователей сервис «ПлатиУслуги.ру» подготовил ссылки на популярных поставщиков услуг в Иркутской области. С их помощью оплатить коммуналку еще проще. Нужно найти в списке необходимую компанию, перейти по ссылке ниже, заполнить реквизиты и нажать «оплатить».
КОМПАНИИ:
МУП "Водоканал" г.Иркутска
ООО "РТ-НЭО ИРКУТСК"
ООО "БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
МУП Водоканал, г. Шелехов
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