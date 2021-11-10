Журналист попытался пройти в торговые центры Иркутска без QR-кода. Чем это закончилось Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Фейс-контроль на входе и проверка документов. Теперь иркутянам попасть в торговые центры, кинотеатры и обычные кафешки порой также не просто, как студенту-первокурснику на вечеринку в ночной клуб. С 8 ноября жителям Приангарья, чтобы пройти в ТЦ и другие заведения, нужно предъявлять на входе QR-код о вакцинации от коронавируса либо о перенесенной болезни, либо отрицательный ПЦР-тест.

За несколько дней, что требование вступило в силу, в иркутских соцсетях уже появились ролики, как кто-то прошел в ТЦ, показав охране QR-код своего друга, а кто-то рассказывает, что проскользнул все кордоны, предъявив просроченный отрицательный тест. Чтобы посмотреть, как проходит проверка на самом деле, корреспондент «Комсомолки» отправился в крупные торговые центры.

Просто так в ТЦ не пройти Фото: Андрей СИНЬКОВ

С ПРОСРОЧЕННЫМ ПЦР-ТЕСТОМ ПУТЬ ОТКРЫТ?

Сразу скажу, что QR-кода о вакцинации у меня пока нет. Прививку не делал, ковидом переболел совсем недавно - в июле. Зато есть справка о перенесенной болезни и в придачу отрицательный тест на коронавирус от 31 октября (настоящий). А еще я закачал на телефон QR-код, который ведет не на Госуслуги, а на… статью в интернете про неизвестного мне архитектора. Также придумал легенду про медотвод. С помощью последнего рассчитывал разжалобить охранников торгового центра.

Итак, на входе в первый же ТЦ признаюсь фейс-контролю, что у меня нет QR-кода, а есть медотвод от прививки.

- Показывайте, - невозмутимо отвечает человек в строгом пиджаке и телефоном в руке.

- Пока официальной бумаги нет, - отвечаю я. – Зато есть отрицательный ПЦР-тест.

Внимательно изучив справку на экране моего смартфона, секьюрити, не обратив внимания на дату 31 октября и давно прошедшие 72 часа, просит предъявить документ, удостоверяющий личность.

- А как же без паспорта я пойму, что это именно вы, - резонно выдает охранник.

Показываю водительское. Сверяют фамилии и вуа-ля, путь в ТЦ открыт. Полулегально.

Охрана проверяет QR-коды на каждом шагу в ТЦ Фото: Андрей СИНЬКОВ

С ФАЛЬШИВЫМ QR-КОДОМ НЕ ПРОСКОЛЬЗНУТЬ

Во второй ТЦ пробую проскользнуть при помощи фальшивого QR-кода. Надежд на это, конечно, мало.

- Что-то тут не то… - отсканировав код, удивляется сотрудник ТЦ.

Заставлять его читать статью, которая ему высветилась, я не стал и честно признался, что произошла ошибка. Вновь запеваю песню про мифический медотвод. Когда выяснилось, что и его я показать не могу, сходимся с охранником на справке о перенесенной болезни (легальной!) и водительском удостоверении.

На входе в следующий ТЦ меня ждали два коридора. В первом нужно было предъявлять QR-код, так как он вел к бутикам с 1 по 3 этаж. Второй коридор, что называется, зеленый. По нему можно было совершенно свободно пройти в продуктовый гипермаркет. Получается так, что и вакцинированные и невакцинированные здесь могут ходить друг от около друга на расстоянии 2-3 метров. Я же иду сначала в сторону продуктового. А вот между ограждений вижу «калитку» - там есть лазейка к бутикам. Правда, не проскользнуть. Дежурит охранник.

- У меня только справка, - сдаюсь я и достаю бумагу. Мужчина, изучив ее содержимое за 3-4 секунды, молча махнул мне рукой. Мол, проходи. Паспорт или права он спрашивать не стал. Так что я вполне мог показать справку, например, своего друга.

Пройти в иркутские ТЦ без справки или QR-кода практически невозможно Фото: Андрей СИНЬКОВ

«СДЕЛАЙ ВИД НА КАМЕРУ, ЧТО ПОКАЗЫВАЕШЬ ЭКРАН СМАРТФОНА…»

В третьем ТЦ меня ждал настоящий сюрприз. Проникнуть в него я решил через подземную парковку. Говорят, что еще в выходные фейс-контроля там не было. Что ж, проверим. Кстати, через дверь на подземку не пробраться. Ее просто нет. Захожу внутрь вслед за заезжающим автомобилем, пока не успели закрыться ворота. Оборачиваюсь и вижу, что по камерам меня все-таки разглядел охранник. Появившись откуда не возьмись, он что-то крикнул мне вслед, но преследовать не стал, и я направился прямиком к лифтам. А там уже меня ждет фейс-контроль.

- Ваш QR-код, - обращается охранник.

- У меня вообще нет никаких документов, - вежливо, без наезда, выдаю я. – Пока ничего не получил.

Охранник неожиданно решил войти в положение.

- Ладно, достань телефон, сделай вид, что что-то показываешь. Якобы, QR-код, - говорит он. – Чтобы камеры зафиксировали, что я проверил. А потом проходи. А в следующий раз – только с документами!

Пожалуй, это оказался единственный охранник, который согласился пропустить в торговый центр без единого документа, как в обычные времена. На обратном пути я еще раз заскочил в первый ТЦ, где меня пропустили с просроченным тестом. Местный секьюрити не узнал. С таким количеством мелькающих мимо лиц, это неудивительно. На этот раз он отсчитал дни верно.

- Так у вас уже 72 часа прошло, - воскликнул он. – Так что, извините, пропустить я не могу.

Не расстроившись, возвращаюсь в редакцию и по пути, заглядываю в одну из кафешек. Внутри пустота. Но даже несмотря на отсутствие клиентов, администратор сразу спрашивает уже надоевший на сегодня вопрос.

- А у вас есть справка или QR-код?

Достаю свою «волшебную» справку, и даже не успевая ее развернуть до конца, слышу следующие слова.

- Все, понятно, вижу, что есть, проходите, присаживайтесь.

. Фото: Андрей СИНЬКОВ

ВЫВОД

Что ж, по итогам своего мини-рейда, делаю вывод, что шансы попасть в ТЦ или кафешку человеку, который еще не переболел коронавирусом в последние полгода или не ставил прививку, почти нереальные. С фальшивым QR-кодом даже соваться не стоит. По справке друга тоже не вариант. Почти везде спрашивают паспорт, чтобы сверить фамилию. Его, кстати, лучше теперь всегда носить с собой. Даже вакцинированным.

А В ЭТО ВРЕМЯ

30 нарушителей оштрафовали за неделю

За время локдауна в Иркутске во время рейдов составлено 30 протоколов за нарушения соблюдений противоэпидемиологических ограничений. Такие проверки с 30 октября по 7 ноября проводили сотрудники министерств и полицейские. Ну а с начала распространения коронавируса по Приангарью, составлено уже более 950 таких протоколов на сумму почти 2,5 млн рублей.

– Ситуация с коронавирусом в регионе остается тяжелой, - комментирует губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Мы по-прежнему наблюдаем рост числа инфицированных, в том числе, тяжелых больных. Еще раз обращаюсь к руководителям всех органов власти, руководителям предприятий и организаций. От ваших действий зависит уровень заболеваемости в регионе. Я не прошу, а требую неукоснительного соблюдения и контроля ограничительных мероприятий. Необходимо поддерживать строгий контроль за соблюдением противоэпидемических мер.

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