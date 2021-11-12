Родители разыскивают иркутянина, который вытащил их 8-летнюю дочь из воды на острове Конный

Родители разыскивают героя, который вытащил их 8-летнюю дочь из воды на острове Конный. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Любимое место отдыха у 8-летней дочери иркутянки Яны остров Конный. Девочка часто просит родителей привезти ее туда, чтобы покататься на детских квадроциклах. Но во время очередной прогулки с девочкой произошло происшествие. Она опрокинулась в воду и едва не захлебнулась.

- Дочка как обычно каталась вокруг детской площадки, а я ходила и наблюдала за ней, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» мама девочки Яна. – Дело в том, что прямо за площадкой небольшой обрывчик, а за ним - протока. Причем никакого ограждения или бордюра нет. Так вот дочка решила развернуться, случайно съехала с площадки и плюхнулась в воду.

Добежать до дочери, чтобы успеть ее схватить, Яна не успела, так как находилась на большом расстоянии от нее. По словам женщины, первым на помощь девочке кинулся мужчина, который стоял неподалеку.

- Оказалось, он прыгнул в воду и вытащил мою девочку, - продолжает Яна. – Глубина там небольшая, поэтому утонуть она вряд ли могла, а вот наглотаться воды вполне. Я отнесла дочку в кафе неподалеку и начала укутывать в свою одежду. Кстати, сотрудники кафе сказали мне, что это уже не первый случай, когда дети падают в воду именно в этом месте.

В суете и из-за шока мать не то, что не успела поблагодарить мужчину, вытащившего ребенка из воды, но даже имени не спросила. Сам же герой передал девочку маме и скромно удалился. Через несколько дней Яна попросила свою невестку, чтобы та бросила клич в соцсетях с призывом откликнуться героя, чтобы сказать ему спасибо.

- Травм дочка, к счастью, не получила, - говорит Яна. - Только сильно испугалась. Хорошо, что она у меня уже высокая, вот если бы упал ребенок лет 2-х, вполне мог захлебнуться. Так что, считаю, нужно срочно поставить ограждение в этом месте. Мы связались с начальником охраны острова Конный, он пообещал, что сделают.

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