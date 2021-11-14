Иркутянка на шоу «Голос» вслепую покорила Билана, Пелагею, Градского и Агутина. Чем так удивила

Юлия Кошкина из Иркутска покорила своим пением "Пелагею". Фото: Анна МОМОТ, @arcaasha

Иркутянкой Юлии Кошкиной на шоу «Голос» накануне восхищались сам Александр Градский, Леонид Агутин, Дима Билан, а Пелагея даже рукоплескала. Юля, так сказать, успела запрыгнуть в последний вагон – она стала последней участницей, набранной для участия в 10-м сезоне популярного шоу во время слепых прослушиваний. К ней повернулись все четыре кресла и самое главное – Пелагея, в команде которой и оставалось на тот момент одно вакантное место. Певице хватило лишь одного куплета с припевом песни «На заре» группы «Альянс» в исполнении сибирячки, чтобы понять «надо брать» и Пелагея нажала заветную кнопку. В тот момент, наверное, остальные три наставника пожалели, что их команды уже полные.

- Что понравилось мне в вашем исполнении? То, чего я добиваюсь от очень многих певиц, с которыми мне приходится сотрудничать: вот это вот поджимание пресса и сразу убежали на верхнюю ноту очень точно, - сказал Градский. – Вы молодец! Вперед!

- Вы действительно очень здорово справляетесь с такими прямыми высокими нотами, - подтвердил Дима Билан. – Вы потрясающе справились!

Леонид Агутин также был поражен исполнением нашей землячки, что даже поздравил Пелагею с таким «приобретением» в команде. Стать участником рейтингового шоу «Голос» на Первом канале – дело непростое. Для того, чтобы тебя услышали с голубых экранов нужно пройти несколько отборов, что и получилось сделать у иркутянки Юлии Кошкиной. Чтобы попасть в телевизор, она отправила видеоанкету организаторам.

- Желающим попасть на проект нужно не только исполнить композицию, но и ответить на много-много вопросов, - признается Юлия в разговоре с корреспондентом КП-Иркутск. – Рассказать о себе, как о личности: где работал, где учился, какой опыт имеешь. Только потом ты можешь попасть на этап прослушиваний и вместе с редакторами программы выбрать песню.

Юлия родилась в Иркутске, сейчас ей 26 лет. Признается, что никто в их семье никогда не связывал себя с музыкой, как с профессией, но все очень любят петь.

- Бабушка у меня хорошо пела, мама участвовала в хоре, ходила в музыкальную школу, - делится Юлия. – В доме всегда звучала музыка, я начала пробовать петь года в три. Слушала пластинки и пыталась повторять, потом их сменили аудиокассеты с записями Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе.

Конечно, видя такое рвение, девочку отдали учиться не только в простую школу, но еще и в музыкальную - №10 в Иркутске – в класс гитары. Потом был Иркутский музыкальный колледж, отделение сольного и хорового пения, а после и Московский государственный институт культуры. Сейчас Юлия чуть больше года живет в Москве, а до этого работала в хоре «Прибайкалье» при доме детского творчества, преподавала.

Вся жизнь Юлии связана с музыкой. Фото: Анна МОМОТ, @arcaasha

Готовьте донаты

- Что позвонило разглядеть меня из сотен других исполнителей во время отбора на слепые прослушивания «Голоса»? Эх, кто бы знал (смеется). Но одна догадка есть – это мои стримы (видео в прямом эфире –прим.авт). Еще проживая в Иркутске, я открыла для себя такой формат общения со своими слушателями – по сути это концерты онлайн, в прямом эфире. Начинала я их вести лет 5-6 назад. Сначала меня слушали примерно столько же человек – пять-шесть, но меня тогда это нисколько не смущало, это была моя отдушина. Появилась она на платформе Twitch. Изначально Twitch предназначался для компьютерных игр, киберспорта. Я, как большинство подростков резалась в игры, а потом – в 2016 году - обнаружила новый раздел. Кстати, подсказала мне вести стримы просто незнакомая девочка, которая посмотрев мои видео в Ютубе, сказала, что я должна попробовать. Что я и сделала. Мне нравится общаться, заводить новых друзей. С парочкой моих первых подписчиков мы до сих пор поддерживаем связь.

А число фолловеров с момента выхода первых стримов увеличилось в тысячи раз. Сейчас подписчиков у Юли уже 90 тысяч только на Twitch, на Ютубе – 150 000. Это позволяет иркутянке не искать официальную работу. После просмотра такого концерта в Интернете желающие могут отправить ей донаты – безвозмездное вознаграждение – сумму каждый выбирает сам.

- Плюс есть категория платных подписчиков – они могут смотреть видео без рекламы и имеют другие преимущества, до шоу «Голос» у меня их было около тысячи, а теперь уже полторы, - рассказывает стример. – Это получается мой постоянный заработок. Еще год назад, после переезда в столицу я думала, что надо искать постоянную работу, куда-то устраиваться, но у меня стало получаться участвовать и в других проектах – в столице много возможностей, фестивалей, даже уроки уже вела про стримы на одной популярной платформе. Так что от поиска работы я отказалась, оформила самозанятость.

Концерты в Интернете это как «квартирники» на удаленке. Юля поет в своей квартире, а со слушателями общается с помощью чата. Программу вечера, кстати, часто тоже выбирают сами подписчики.

- Я начинаю, говорю, например, что хочу исполнить такую-то песню, они мне пишут, что хотели бы послушать, это могут быть и каверы известных композиций, и мое творчество, - говорит артистка. – Я пишу песни, у меня уже приличный репертуар. Иногда могу объявить, что сегодня вечер только авторской музыки – моей собственной. Иногда мы просто 20-30 минут общаемся, только потом я начинаю петь. Стримы – это идеальная возможность получить обратную связь от своих зрителей: что нравится, что не нравится, даже подсказать могут, что в композиции можно поправить.

В последнем стриме Юля как раз смотрела шоу «Голос» вместе со своими подписчиками. Видео набрало больше 21 тысячи просмотров на Twitch. Им она не могла сказать о своем успехе раньше выхода программы на ТВ. И их поддержка впечатляет: «Юлек, хватит нервничать!», «Ты специально попросила тебя последней поставить, чтоб мы все нервничали?», «В конце показывают самых крутых», «У Пелагеи одно место для Юли осталось». Так и случилось. Последнее место в команде Пелагеи – за Юлей!

- У нас уже прошло несколько встреч с Пелагеей, - рассказывает кошкаморошка (ник Юли на Twitch). – Обсуждаем с ней мое следующее выступление, думаем над образом – что исполню, сказать не могу, следите за эфирами. Пелагея просто замечательная, у нас сложилось полное взаимопонимание. В эфире Первого канала меня снова покажут либо в следующую пятницу, либо через нее – так как начинается этап поединков, он поделен на две части, в какую именно включат меня, неизвестно.

Будет ли это композиция на русском языке или иностранном – также неизвестно, но Юля поделилась, что ей очень нравятся голоса советских исполнителей – Анны Герман, Муслама Магомаева, Аллы Пугачевой, из зарубежных авторов восхищение вызывают Леди Гага, Бейонсе. Иркутянка отмечает, что у каждого из них – широкие голоса, яркие тембры.

В общем, какую бы композицию наша землячка вместе с Пелагеей не выбрали – поддержка сибиряков ей обеспечена. И не только их – ведь большинство подписчиков нашей звездочки из западной части нашей страны. Во время первых стримов приходилось подстраиваться и вести их в 9-10 вечера по иркутскому времени, чтобы послушать их могли и Москва, и Питер.

- Спасибо моим соседям, если они меня и слышали, никто ни разу в стену мне не постучал, - признается Юлия.

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