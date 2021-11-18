«Лотомания»: Играйте с «КП» в любимую игру сегодня, 18 ноября, и получайте суперподарки. Фото: Иван ВИСЛОВ

Во многих семьях до сих пор сохранилась традиция в выходные собираться вместе за большим столом и резаться в лото. Ведь оно захватывает с головой! «Комсомольская правда» решила создать в Иркутске собственное движение. Совместно с телеканалом ТИВИСИ мы запускаем «Лотоманию»! Сегодня, 18 ноября, в первой игре вместе с телезрителями сыграют и поборются за призы уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Лабыгин, главный врач Иркутского городского перинатального центра Ирина Ежова, директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев, доктор исторических наук, профессор, председатель общественной палаты Иркутска, директор Иркутского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб.

Кто из вас знает, что такое азарт?! Когда кровь закипает, накал страстей не даёт спокойно мыслить, мозг отключает свои обычные режимы, но в то же время подкидывает какие-то гениальные идеи! Вы начинаете судорожно что-то бормотать, мгновенно "проматывая" миллион схем развития ситуации в своей голове! Вот это азарт! Так почему бы вам в такую холодную, тусклую пору осени, не поднять себе настроение? Приглашаем всех подключиться к нашему прямому эфиру в 18.00 по иркутскому времени на сайте irk.kp.ru и телеканале ТИВИСИ и поиграть в столь семейную и увлекательную игру "Лото"!

Присоединяйтесь! Обещаем, будет интересно!

Спросите: где взять карточку лото? Отвечаем - в газете "Комсомольская правда ( вторничный выпуск) в любом месте. где есть точки продажи прессы - это не только киоски, но и супермаркеты - СЛАТА, ОКЕЙ, ЯНТАРЬ, ЭКОНОМИЯ, УДАЧА, ЛЕНТА, АБСОЛЮТ, БАГИРА, КОМАНДОР, АЛЛЕЯ, ТИТАН (г. Улан-Удэ), магазины по направлению Куда - Усть-Ордынский.

Задача игры - закрыть все 15 цифр на доставшейся вам карточке. Чем больше карточек, тем выше шансы стать победителем!

Удача вам улыбнулась?

Звоните в прямой эфир и расскажите о своём участии 8 (3952) 290-674

Хотите забрать подарок?

Звоните и записывайтесь на удобный для вас день 8 (964) 118 2021.

ИГРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

За первой игрой в лото последуют другие. Поэтому оставайтесь с нами. Если не успели принять участие в этой "Лотомании", готовьтесь к следующей.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ИГРЫ:

1. Приобрести газету «Комсомольская правда», куда будут вложены карточки лото. Ищите карточки в следующих номерах газеты: от 16, 30 ноября и 7 декабря. Количество карточек, которые вы можете приобрести на одну игру, не ограничено. Чем больше карточек, тем выше шансы на победу!

2. В дни акции, 18, 25 ноября, 9, 16 декабря, следите за прямым эфиром на телеканале ТИВИСИ, сайте «Комсомольской правды» irk.kp.ru.

3. Во время эфира, ведущий достает из мешка бочонки с цифрами и называет их. Задача игрока вычеркивать

номера бочонков на своих карточках

4. Если вы закрыли за игру все 15 чисел на карточке, вы - победитель!

5. За каждую из четырех игр, в которой вы выиграли, вам начисляется по 1000 бонусных баллов. От акции к акции баллы суммируются. По итогу акции победители обменивают бонусные баллы, полученные за все 4 игры, на подарки. Если вам попались карточки с идентичной комбинацией цифр и они принесли вам победу, то 1000 бонусных баллов начисляются только за одну карточку.

ВНИМАНИЕ!

У каждой из всех четырех игр свой цвет карточек! Использовать карточки других цветов в каждой конкретной акции строго запрещается!

КСТАТИ

Если вы стали победителем акции, свяжитесь с редакцией «Комсомольской правды» самостоятельно по номеру телефона 8-964-118-20-21, чтобы получить бонусные баллы, в противном случае баллы сгорят. Редакция оставляет за собой право не сообщать игрокам о победе в случае таковой.

ВАЖНО!

Выпавшие номера игры ищите в газете «Комсомольская правда» в пятницу (ежедневный выпуск 19, 26 ноября и 10, 17 декабря) и среду (еженедельный выпуск 24 ноября, 1, 15, 22 декабря), а также в официальных сообществах в соцсетях «Комсомольской правды», на сайте irk.kp.ru и в эфире радио «Комсомольская правда в Иркутске 91,5 FM.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ смотрите здесь