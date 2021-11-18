Валерия Бодеева из Бурятии стала 1-ой Вице-Мисс Юная Краса в конкурсе «Краса России 2021». Фото: личный архив Валерии Бодеевой

- Я больше, чем довольна! - делится радостью победы с корреспондентом «КП»-Иркутск» 18-летняя жительница Бурятии Валерия Бодеева. Девушка завоевала титул 1-ой Вице-Мисс Юная Краса на конкурсе «Краса России 2021». В финальном этапе в Сочи сибирячка покорила жюри национальным приветственным танцем, который учила с хореографами специально для творческого номера.

- Кому в первую очередь рассказали о победе?

- Конечно же, родителям. Они сегодня тоже в Сочи – приехали, чтобы поддержать меня, - рассказывает Валерия. – Я так этому рада. Из-за отборочных испытаний и репетиций мы не виделись три недели – это самый большой срок в моей жизни, так как обычно я всегда нахожусь с семьей.

На малой родине старшую сестру ждут два брата. Из-за большой разницы во времени мальчики не смогли посмотреть выступление девушки онлайн - когда конкурс начался, в Улан-Удэ было уже за полночь. Вместе с этим, сибирячка признается, ее поддерживает вся республика.

- Спасибо большое каждому, кто верил в меня! – передает юная краса.

В свои 18 за плечами девушки две победы в конкурсах красоты. Впервые корону Валерия примерила в 2019-м году, когда завоевала титул мисс Иволгинск, а затем и в 2021-м, став мисс Улан-Удэ. При этом в модельных школах или агентствах талантливая красавица никогда не обучалась. Вместо этого занимается хореографией, спортом и придерживается здорового образа жизни.

- О своих планах на будущее я еще не думала, - признается Валерия. – Самое главное быстрее вернуться домой, ведь я так сильно соскучилась по Бурятии.

Помимо Валерии Бодеевой Бурятию на конкурсе «Краса России 2021» представляли 20-летняяНаталия Данкова, девушке присвоили номинацию «Мисс пунктуальность» и 16-летняя Диана Еприцкая, которая стала 4-ой вице-мисс Юная Краса.

ТТХ

Валерия Бодеева

Возраст: 18 лет

Параметры: 94-73-97

Республика Бурятия

Диана Еприцкая

Возраст: 16 лет

Параметры: 82-69-92

Город: Северобайкальск

Наталия Данкова

Возраст: 20 лет

Параметры: 93-71-102

Город: Улан-Удэ

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