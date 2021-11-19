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Происшествия19 ноября 2021 2:45

Высокопоставленный полицейский из Забайкалья задержан за превышение должностных полномочий

Глава собственной безопасности МВД Забайкалья принуждал коллег нарушать закон
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Глава собственной безопасности МВД Забайкалья принуждал коллег нарушать закон

Глава собственной безопасности МВД Забайкалья принуждал коллег нарушать закон

Громкое задержание в Чите. Наручники захлопнулись на руках начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Забайкалью, а также старшего оперуполномоченного по особо важным делам этого же подразделения УМВД. Обоих сотрудников подозревают в превышении должностных полномочий.

- Высокопоставленный полицейский и его подчиненный принуждали руководителя одного из структурных подразделений полиции совершить незаконные действия, угрожая ему, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью.

Следователи пришли к полицейским прямо в их рабочие кабинеты и провели там обыски. Начальник и его подчиненный задержаны на 48 часов. За это время им должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения на время следствия. Сейчас выясняются все подробности дела.

Ну а на днях в Чите вынесли приговор местному жителю, который застрелил женщину и ранил ее спутника за то, что они громко слушали музыку в автомобиле (Подробности)

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