Высокопоставленный полицейский из Забайкалья задержан за превышение должностных полномочий

Глава собственной безопасности МВД Забайкалья принуждал коллег нарушать закон

Громкое задержание в Чите. Наручники захлопнулись на руках начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Забайкалью, а также старшего оперуполномоченного по особо важным делам этого же подразделения УМВД. Обоих сотрудников подозревают в превышении должностных полномочий.

- Высокопоставленный полицейский и его подчиненный принуждали руководителя одного из структурных подразделений полиции совершить незаконные действия, угрожая ему, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью.

Следователи пришли к полицейским прямо в их рабочие кабинеты и провели там обыски. Начальник и его подчиненный задержаны на 48 часов. За это время им должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения на время следствия. Сейчас выясняются все подробности дела.

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