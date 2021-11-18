Сибиряк, который из-за громкой музыки застрелил женщину и ранил ее спутника, осужден на 18 лет

Сибиряк, который из-за громкой музыки застрелил женщину и ранил ее спутника, отправился в колонию на 18 лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Чите поставлена точка в громком убийстве, которое произошло в ночь на 6 июля во вдворе жилого дома по улице Горького. 57-летнему жителю одной из квартир не понравилось, что во дворе в автомобиле сидят мужчина с женщиной и громко слушают музыку. Разбираться с ними он пошел, прихватив с собой незаконно хранящиеся гладкоствольное ружье 32 калибра, заряженное патронами с картечью.

Разговор с шумными соседями не получился. Тогда вооруженный мужчина выстрелил по водителю и пассажиру автомобиля три раза. Первый и третий выстрел пришелся в левую часть груди и лицо 38-летнего мужчине. Жизнь ему спасли врачи. Второй выстрел пришелся в область шеи 39-летней женщины. От полученных травм она скончалась на месте.

Против преступника, которым оказался четырежды ранее судимый слесарь-сантехник управляющей компании было возбуждено сразу три уголовных дела. Помимо убийства, его также признали виновным в незаконном хранении оружия. На днях он услышал приговор суда.

- Ближайшие 18 лет он проведет в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службах прокуратуры и СУ СК России по Забайкалью.

Помимо этого, после освобождения он будет ограничен в свободе на 1 год 5 месяцев.

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