Во всем поезде свободное место было только рядом с ней. Как итальянский мачо переехал за любимой в Сибирь

Мауро с женой Еленой. Фото: личный архив

60-летний итальянец Мауро Пиккарди, также, как и его земляки из легендарной комедии «Невероятные приключения итальянцев в России», нашел в нашей стране клад. Но только это не бриллианты, рубины и жемчуга, главной драгоценностью Мауро стала русская красавица Елена Иванова. Ради любви к ней он примчался из солнечных Аппенин в Россию. Да не куда-нибудь, а в морозную Сибирь. И не на несколько дней, а на ПМЖ.

Здесь свободно?

- Мы познакомились случайно, это произошло в 2014 году, - улыбается Мауро. – Наша встреча вообще не должна была произойти. Все изменила срочная поездка.

Мауро на тот момент был разведен после 25-летнего брака, работал инженером. Ему понадобилось приехать из родного городка Терни, который находится в 100 километрах от Рима, в сам Вечный город.

- Сначала я хотел поехать на мотоцикле, - рассказывает корреспонденту «КП»-Иркутск» Мауро Пиккарди. – У нас в Италии все обожают байки. Но начался дождь, и я передумал. Ладно, думаю, возьму машину. Но и этот вариант отпал. Понял, что просто не найду в Риме место для парковки. Там с этим всегда беда, улочки очень узкие. Ничего не оставалось, как выбрать поезд.

Мауро родом из итальянского города Терни. Фото: личный архив

Мауро купил билет, но так долго собирался, что опоздал к отравлению. Пришлось сидеть на вокзале и ждать следующий. Наконец, выдвинувшись в сторону Рима, Мауро вновь ждал неприятный сюрприз. Поезд оказался забитым до отказа.

- Я обошел три вагона и не нашел ни одного свободного места, - восклицает Мауро. – Наконец, в четвертом увидел, нет, не свободное место рядом с ней, а ее саму. Яркая, красивая блондинка, сердце екнуло. Сейчас понимаю, это была судьба.

А как еще это трактовать, если в целом нашлось вагоне единственное свободное кресло, и как раз рядом с ней.

- Место свободно, конечно, присаживайтесь, - ответила на вопрос на английском языке незнакомка.

Соседкой оказалась на тот момент 39-летняя преподаватель-психолог из Иркутска Елена Иванова. Женщина приехала в Италию на конференцию, решила задержаться на несколько дней, чтобы навестить подругу. Разговор между итальянцем и россиянкой завязался сразу.

- Я очень люблю поболтать, - улыбается Мауро. – А уж когда узнал, что Элен из России, обрадовался вдвойне. Мне всегда нравилась ваша страна. Она очень огромная. Еще в детстве смотрел передачи, где итальянцев обучали русскому языку. Ну и, конечно, я всегда считал, что русские женщины красивее итальянок. С Элен мы беседовали на английском и через переводчик на телефоне. Она сразу показалась мне не только красивой, но и умной.

Мауро и Елена познакомились в поезде и сразу нашли общий язык. Фото: личный архив

Римские каникулы

За разговорами Мауро и Елена не заметили, как поезд домчал их в Рим. Прощаться со спутницей итальянец не захотел. Взял номер телефона, узнал, что впереди у нее еще несколько выходных и пригласил на свидание. Сибирячка согласилась. Говоря о том, как провели уик-энд вместе, итальянец произносит слово, которое не нуждается в переводе.

- Белиссимо, - восклицает Мауро. – Я очень интересуюсь живописью. Приучил отец, который был художником. Обожаю Караваджо. Поэтому повел Элен по выставкам. Нам даже не понадобился гид, все рассказывал сам. Мы обошли почти все музеи города.

Выходные пролетели быстро и Елене пришлось уезжать. К этому моменту, по словам Мауро, они уже поняли, что неравнодушны друг к другу и у них много общего. Оба любят путешествовать и увлекаются искусством. Несмотря на расстояние, они продолжили общение по мессенджерам и электронной почте. Так продолжалось целый год. За это время Елена еще трижды успела приехать в Италию по работе.

Фото: личный архив

Путевка в Сибирь

- Ну а в 2015-м я решил сделать ответный визит и прилетел в Иркутск, - говорит Мауро. – Мы съездили на Байкал, в соседнюю Бурятию. Меня поразила природа Сибири. Такой нет ни в одной стране, в которой приходилось побывать. А еще здесь интеллигентные и добрые люди. Кстати, в той поездке Элен познакомила меня с родителями, мы сразу нашли общий язык. Отец Элен профессор и тоже путешествовал по самым красивым городам Италии.

После той поездки Мауро и Елена уже стали считать себя парой. Целых пять лет они жили на две страны, регулярно летали друг к другу, а также проводили отпуска в других странах. В одной из таких поездок в Турцию, в 2020 году, итальянец и сибирячка решили, что пора пожениться. Но в планы вмешалась эпидемия коронавируса и свадьбу пришлось ждать еще год.

- Поженились мы в сентябре 2021-го в Терни, - говорит Мауро. – Кстати, это город любви. У нас даже есть памятник святому Валентину. Конечно, хотелось бы провести церемонию по всем итальянским традициям, венчаться в церкви. Но я уже был венчан и это невозможно. Еще жаль, что не удалось приехать никому из родных Элен. В сентябре была сложная ситуация с коронавирусом.

Мауро был восхищен красотами Байкала, когда приехал впервые. Фото: личный архив.

Паре оставалось только решить, где жить. Место выбрал сам Мауро. Дело в том, что сейчас 60-летний итальянец уже на пенсии, которая, к слову, составляет ни много ни мало около 2 тысяч евро. Плюс есть подработка, которую можно выполнять на расстоянии в режиме онлайн. А вот у 46-летней Елены постоянное место службы – она преподаватель университета. Мауро не стал просить любимую бросать работу и переехал в Сибирь.

- Не жалею нисколько! - говорит Мауро. – Мои родные в Италии тоже рады за меня и уважают мой выбор. Сложно пока привыкнуть только к морозам и к дорогой, увы, не такой качественной еде, как в Италии. Для нас важно вкусно поесть. В России можно жить на итальянскую пенсию вместе с женой. В остальном все здорово. Хочу отправиться в путешествие по России, например, побывать на Камчатке.

Впрочем, рестораны паре все равно не нужны. Мауро сам готовит лучше любого шеф-повара. За завтраки, обеды и ужины в семье отвечает он.

- Конечно, я скучаю по Италии, по детям, они уже взрослые, - говорит Мауро. – Еще я большой фанат футбола. Хочется сходить на матчи любимой команды «Лацио». Скучаю по теплу. Но знаете на морозы не жалуюсь. Меня уже называют сибиряком. Водку? Пробовал. Не понравилась. Вино лучше.

Мауро и Елена на зимнем Байкале. Фото: личный архив.

Русские женщины самые красивые

А еще Мауро понял, в чем разница между итальянскими и русскими женщинами.

- Русские безумно элегантны и красивы, - говорит Мауро. – Может быть красота русских женщин появилась благодаря слиянию многих этносов. А вот что касается характера, то он у всех женщин сложный.

В ближайших планах семьи Пиккарди съездить на зимние каникулы в Италию и переждать там морозы. А затем они вновь вернутся в Иркутск. Еще пара продолжает учить языки: Елена – итальянский, а Мауро – русский. Между собой общаются и на них, и на английском. Приключения итальянца в России продолжаются.

«Комсомольская правда» Иркутск благодарит переводчика Веру Григорьеву и студию Amici Felici за помощь в организации интервью.

Переводчик Вера Григорьева и Мауро Пиккарди. Фото: Андрей СИНЬКОВ

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