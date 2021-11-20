Какую квартиру в Москве могут купить жители Иркутска, если продадут свою трешку. Оценка риэлторов

Продав просторную трешку, иркутяне купят в Москве только тесную студию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто хоть раз не задумывался о том, чтобы продать все в родном городе и махнуть в Белокаменную? Эксперты федерального портала «МИР КВАРТИР» даже подсчитали, сколько квадратных метров жители разных городов России смогут приобрести в Москве, если продадут квартиру на малой родине.

Ну вот, например, мы, иркутяне, попрощавшись с просторной трешкой за 5,1 млн рублей (такую сумму взяли для расчетов эксперты), можем рассчитывать в столице всего лишь-то… на студию в 18 квадратов. Да, тесновато! Большой семьей в такой малогабаритке не разжиться. Вариант годится разве что для молодежи на первых порах, чтобы не увязнуть в ипотечном ярме, а платить только за коммуналку и параллельно вставать на ноги.

Но, что интересно, с начала года наши возможности в столице стали шире на целый квадратный метр. Для сравнения, в феврале этого года иркутяне могли себе позволить в Москве 17 квадратов. Все потому, что жилье у нас дорожает.

А как в других городах?

- Больше всего московских квадратных метров купит житель Сочи:он приобретет полноценную однушку в 43 кв. м., петербуржец уже малогабаритную – в 35 кв. м.- рассказали эксперты. - Жителям Севастополя, Владивостока, Московской области, Казани, Симферополя, Калининграда, Хабаровска и Сургута придется довольствоваться студией размером 20-28 квадратов.

Столица Приангарья в этом рейтинге далеко не в хвосте, а на 14 месте. Обогнали все остальные сибирские города. Вот и, пожалуй, единственный плюс в дороговизне иркутских квартир. Ну а меньше всего повезло жителям Челябинска, Магнитогорска, Кургана и Нижнего Тагила - им в столице светит меньше 10 квадратов. Правда, даже на такой крайне скромный запрос в столице уже есть ответ: москвичи строят дома с квартирами 9-12 кв. м. или распродают вторичку по отдельным комнатам.

- Московская недвижимость стала чуть-чуть доступнее для жителей других крупных городов, – сообщил генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко. – Дело в том, что цены на недвижимость в Москве росли хоть и быстрыми темпами, но все же медленнее, чем в регионах: по нашим данным, 26% против 35%(на вторичке за два года).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Интерес к льготной ипотеке остыл

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- Октябрьское падение является закономерным после повышенного спроса на льготную ипотеку в сентябре. Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году. К концу года мы ожидаем, что интерес к программе снова вырастет, - отметил руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.

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