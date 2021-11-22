В ТЦ Иркутска требуются контролеры для проверки QR-кодов. Легко ли устроиться и сколько платят

Новая профессия в Иркутске - QR-коды проверять Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутске почти, как и в каждом регионе страны, чтобы пройти в торговый центр или другое заведение, нужно обязательно предъявить QR-код о вакцинации от коронавируса либо о перенесенной болезни. Как оказалось, после введения этого закона не только увеличивается число вакцинированных, но и появляются новые рабочие места. Да, пандемия продолжает создавать тренды. На сайтах поиска работы все больше появляется таких вакансий как контролер QR-кодов.

Корреспондент «Комсомолки» позвонил одному из работодателей и попытался устроиться на QR-контроль. Оказалось, такой сотрудник требуется в один из небольших ТЦ в самом центре города.

- Вам, действительно, требуются контролеры QR-кодов? – звоню я по указанному телефону.

- Конечно, - уверенно отвечает мужчина. – Очень нужны люди. Приходите сами и берите друзей, знакомых от 18 лет. Мы планируем ставить по два контролера на вход. Задача простая: на входе спрашиваете у посетителя QR-код и проверяете его с помощью специальной программы, которую нужно скачать на ваш смартфон. Сразу скажу, в случае, если посетитель начнет воздействовать физически, на помощь придет охрана ТЦ. Но лучше до конфликтной ситуации не доводить или стараться выйти из нее с минимальными потерями.

Предугадать, как себя поведет очередной гость, действительно сложно, даже если я буду предельно вежлив. Ведь случаи, когда не совсем неадекватные посетители, начинали махать кулаками и толкать контролеров, в стране уже были. Ладно, охрана в помощь - это хорошо. Но что с графиком и самое важное с зарплатой?

- Работать будете два через два, - отвечает мужчина. – С 10.00 до 19.00, с перерывом на обед. Оплата – 1 тысяча рублей за смену. В месяц выходит 15 тысяч. Можно ли выходить на работу каждый день? До, но стоять целый день на ногах очень тяжело. Скорее всего, не выдержите такого графика.

Устроить на должность контролера обещают по трудовому договору. Работа предлагается до того момента, пока закон о проверке QR-кодов не перестанет действовать. За каждую отработанную смену обещают выплатить все до копейки.

Собеседование я почти прошел, но чуть не забыл уточнить еще один важный вопрос: а что делать, если у меня самого нет QR-кода, а только QR-код после перенесенной болезни?

- До 25 ноября у соискателя должна стоять хотя бы первая прививка, - объясняет работодатель. – А до 25 декабря нужно поставить вторую. Действующий медотвод, к слову, тоже подойдет.

В конце разговора пригласили на короткое, как объяснил мужчина, собеседование. Поэтому, спрашиваю, много ли желающих на новую вакансию и будут ли конкуренты за должность?

- Желающих звонит много, но не все приходят на собеседование, - отвечает он. – Выбор, признаться, небольшой.

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