«Слата» назвала самые популярные сладости в Иркутске. Фото: архив компании

В этом году иркутяне стали чаще покупать в супермаркетах «Слата» сладости по акциям и скидкам. Каким кондитерским изделиям сибиряки отдают предпочтение и почему, рассказали в торговой сети.

Шоколад, зефир и фитнес-батончики

Один из новых трендов: иркутяне теперь выбирают сладости, которые меньше по объему и ниже по цене. А продажи по акциям выросли в среднем 300%.

- Сократился спрос на товар импульсного спроса - это жевательная резинка, прикассовые сладости, конфеты в упаковках, - поделился заместитель коммерческого директора ТС «Слата» Сергей Дорохов. - Мучные кондитерские изделия также показывают падение. При этом растет спрос на весовые конфеты. Это обусловлено возможностью выбора веса покупки и более низкой ценой в перерасчете на единицу.

А еще, по словам Сергея Дорохова, иркутяне охотно покупают в супермаркетах шоколад, зефир и протеиновые батончики. Во время акций и вовсе берут побольше, про запас.

Кроме того, вырос интерес к брендам под собственной торговой маркой сети (СТМ).

- Основной рост наблюдается в категории «печенье» торговых марок «Простой выбор», «Рост», SweetVille. По разным товарам прирост год от года составляет от 20 до 90%, - поделилась руководитель отдела собственной торговой марки сетей «Слата» и «ХлебСоль» Анна Невенчанная. - Мы отмечаем, что в 2021 году в среднем на 20% больше стали покупать пряников, зефира и пастилы.

Производители стараются всячески удивить и привлечь покупателя. Например, обычный шоколад стремятся разнообразить: добавляют перец или соль, печенье или попкорн, орехи, имбирь, матчу и так далее.

Еще один яркий тренд, появившийся с начала 2020 года, - это переход на домашнее потребление.

Фото: архив компании

А В ЭТО ВРЕМЯ

Иркутянам нравятся ЗОЖ-продукты

Интересно, что усиливается интерес к категории продуктов для здорового образа жизни.

- Наибольшей популярностью пользуются шоколад на основе сахарозаменителя и батончики - фруктовые, злаковые, протеиновые. Даже пандемия не повлияла на потребление этих товаров, - прокомментировал заместитель коммерческого директора ТС «Слата» Сергей Дорохов. - Рост шоколада в 2021 году составил 40%. У людей, занимающихся спортом, растет интерес к протеиновым батончикам.

КСТАТИ

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