Иркутские врачи рассказали, когда надо вакцинироваться от COVID беременным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Будущие мамы очень трепетно относятся к своему здоровью. Ведь они ответственны не только за себя, но и за будущих малышей. Может быть, именно поэтому почти половина женщин уже сделала прививку от коронавируса. Остальные планируют. О том, кому из них и когда надо проходить иммунизацию, в прямом эфире рассказали замглавного врача по акушерско-гинекологической помощи Иркутского городского перинатального центра Герман Абраменко и заведующая женской консультацией центра Елена Дудик

Когда нужно идти на вакцинацию

Конечно, идеальный вариант – это планировать беременность заранее и заранее же пройти иммунизацию. Так безопаснее всего. Но что делать, если все сроки пропущены? Еще недавно действовало правило – будущих мам не прививать. Но сейчас это не так.

- После третьей волны коронавируса вакцинация беременных идет очень активно. В последней редакции рекомендаций по лечению COVID-19 она рекомендована после 22 недель, - объясняет замглавного врача по акушерско-гинекологической помощи Иркутского городского перинатального центра Герман Абраменко. – И прежде всего потому, что стало ясно – будущие мамы переносят инфекцию очень тяжело. Важно, что к этому периоду у будущего ребенка уже есть плацентарный барьер, и на него это никак не повлияет. Что касается безопасности, то необходимые исследования проведены Центром акушерства и гинекологии Академии наук России имени академика Кулакова и опубликованы. Наша практика также подтверждает – имеющие защиту мамочки рожают детей и здоровыми отправляются домой вместе с малышами.

Врачи говорят, что, если женщина не будет вакцинирована, медицинскую помощь ей окажут всю, что необходима. В первую очередь этот шаг – забота о будущем ребенке и о себе.

-На сегодня в городском перинатальном центре на учете состоит 700 беременных, 40% из них сделали прививку, - уточняют врачи. – К концу года, по нашим расчетам, таких будет 60%. Современные исследования и наша практика говорят о том, что коронавирус передается от матери новорожденному, поэтому защита необходима особенно.

Как много будущих мам все же заболевают? Тут посчитать сложно, но из тех же 700 женщин, за которыми наблюдают в городском перинатальном центре, 20 сейчас лечатся от COVID амбулаторно, а четверо направлены в Областную клиническую больницу.

В роддом – с ПЦР-тестом

Приближается время рожать. И опять будущие мамочки волнуются – на каких условиях они попадут в роддом?

- В роддоме примут и окажут помощь всем – и привитым, и непривитым, иначе быть не может, - говорит Герман Абраменко. – При плановой госпитализации потребуется ПЦР-тест, срок его годности 48 часов, сдать можно в своей поликлинике. Если не получилось, при экстренной госпитализации мы проводим свой экспресс-тест. Если он отрицательный и симптомов ОРВИ нет – берем ПЦР –тест и помещаем в палату. Если у вас признаки ОРВИ, заложенность носа, потеря обоняния, и мы не имеем данных свежего теста, работает та же схема. Но пациентка поступает в мельцеровский бокс, где находится в одиночестве до получения результатов. Исследования делают сутки. После родов маму с ребенком объединят в течение суток, если женщина здорова. По-другому никак нельзя, поскольку были случаи, когда дети заражались.

Свой подход к кормящим мамам. Им можно вакцинироваться через два месяца после родов. Точно такой же срок должен пройти от момента прививки до наступления беременности.