«Пухлик vs Фитоняшки»: Узнал ли Пухлик, как заработать полмиллиона с помощью блогера
- Сколько денег тебе нужно в месяц и на какие цели?
- 500 тысяч. Ну, чтобы было.
- Вот поэтому их у тебя и нет!
И вновь на кухне жарко. Видеопроект «ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ», запущенный торговой сетью «Слата», в самом разгаре! На этот раз кулинарный блогер и журналист Алексей Соколов сражается с наставником по денежному мышлению и фитнес-бикини Викторией Кудрявцевой.
Узнал ли Пухлик, как заработать полмиллиона, и чей рецепт интереснее - грибной суп-пюре от Алексея (он даже не догадывался, что это любимое блюдо его жены) или аппетитный салат из тунца от Вики? Смотрите пятый выпуск «ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ» и выбирайте сильнейшего!
Напомним, в самом вкусном видеопроекте «Слаты» тяжелая артиллерия Алексей Соколов раз в неделю выходит на кулинарный ринг с известными иркутскими Фитоняшками. Он любит вкусно поесть и не любит в чем-то себе отказывать, поэтому его блюда сытные и калорийные. Фитоняшки, наоборот, придерживаются осознанного питания с минимумом калорий.
Ну а зрители выбирают, кому что по душе! Голосуйте за Пухлика или Фитоняшку под конкурсным постом в нашем аккаунте и выигрывайте подарки.
Предыдущие, не менее увлекательные серии, вы можете посмотреть здесь.
КСТАТИ
Уже посмотрели выпуск?
В ожидании новой серии предлагаем насладиться давно полюбившимся видеопроектом «Слаты» «Народный контроль»
или выходившими ранее блогер-шоу «Sos!-баттл»
и проектом спортивного преображения «БегиКрасиво».