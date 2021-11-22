«Пухлик vs Фитоняшки»: Узнал ли Пухлик, как заработать полмиллиона с помощью блогера

- Сколько денег тебе нужно в месяц и на какие цели?

- 500 тысяч. Ну, чтобы было.

- Вот поэтому их у тебя и нет!

И вновь на кухне жарко. Видеопроект «ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ», запущенный торговой сетью «Слата», в самом разгаре! На этот раз кулинарный блогер и журналист Алексей Соколов сражается с наставником по денежному мышлению и фитнес-бикини Викторией Кудрявцевой.

Узнал ли Пухлик, как заработать полмиллиона, и чей рецепт интереснее - грибной суп-пюре от Алексея (он даже не догадывался, что это любимое блюдо его жены) или аппетитный салат из тунца от Вики? Смотрите пятый выпуск «ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ» и выбирайте сильнейшего!

Напомним, в самом вкусном видеопроекте «Слаты» тяжелая артиллерия Алексей Соколов раз в неделю выходит на кулинарный ринг с известными иркутскими Фитоняшками. Он любит вкусно поесть и не любит в чем-то себе отказывать, поэтому его блюда сытные и калорийные. Фитоняшки, наоборот, придерживаются осознанного питания с минимумом калорий.

Ну а зрители выбирают, кому что по душе! Голосуйте за Пухлика или Фитоняшку под конкурсным постом в нашем аккаунте и выигрывайте подарки.

Предыдущие, не менее увлекательные серии, вы можете посмотреть здесь.

КСТАТИ

Уже посмотрели выпуск?

В ожидании новой серии предлагаем насладиться давно полюбившимся видеопроектом «Слаты» «Народный контроль»

или выходившими ранее блогер-шоу «Sos!-баттл»

и проектом спортивного преображения «БегиКрасиво».