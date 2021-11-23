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Происшествия23 ноября 2021 10:55

Домработница из сибирской глубинки растранжирила миллионы, украденные у капитана корабля

Она купила машину и себе и подруге, обзавелась золотыми украшениями и ездила на такси в Иркутск за 45 тысяч рублей
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Домработница из сибирской глубинки месяц жила, как миллионерша, за счет сбережений бывшего капитана

Домработница из сибирской глубинки месяц жила, как миллионерша, за счет сбережений бывшего капитана

Фото: Александр ГЛУЗ

Безработная мать троих детей из Иркутской области почти месяц жила, как миллионерша – отдыхала с размахом, одаривала себя любимую золотом и даже купила подруге машину. Однако вилась веревочка недолго – сибирячка оказалась на скамье подсудимых, но обо все по порядку.

Эта история произошла в одном из небольших поселков Киренского района. Надежда Купцова (имя и фамилия изменены – прим.ред.) одна растила троих детей. Естественно, семье были нужны деньги, но дальше учета в центре занятости попытки женщины найти работу не продвигались. В 2018 году ей предложили помогать по хозяйству бывшему капитану речного флота Василию Уханову (имя и фамилия изменены – прим.ред.). Мужчина жил один – его сестры давно переехали в Ставропольский край, а взрослая дочь занималась своей семьей. Так как выбирать женщине не приходилось, от «вакансии» она отказываться не стала.

Несколько месяцев все шло гладко: женщина готовила и убирала по дому, а Уханов стабильно оплачивал ее труд. Пока в один вечер Купцова не застала мужчину пьяным. Воспользовавшись моментом, она нашла в квартире телефон сибиряка, понимая, что к нему подключена услуга интернет-банка. Зная пароль от личного кабинета Уханова, она легко прошла регистрацию и выпустила на его имя новую банковскую карту с услугой бесконтактной оплаты.

- Войдя во вкус, женщина с 12 июля по 5 августа 2019 года сделала 17 переводов и списаний денежных средств. Суммы были и по 10000 рублей, и по 50000, и по 100000 рублей. А в один из дней счет мужчины «похудел» на 840000 рублей,- рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе Киренского городского суда.

Все это время мужчина даже не подозревал, что сумма его сбережений, накопленных за годы работы во флоте, становится меньше с каждым днем. Он принципиально не пользовался мобильным приложением, так как боялся стать жертвой мошенников.

Тем временем Надежда Купцова привыкала к жизни в достатке. Взяв у Уханова «отпуск», она вместе детьми и лучшей подругой решила поехать в областной центр, чтобы от души потратить украденное состояние.

- Гулять, так гулять! – скорее всего, этим руководствовалась домработница.

Шиковать женщина начала, еще не выехав из родного поселка. Сибирячка заказала такси прямиком до Иркутска, за что заплатила 45 тысяч рублей.

В городе подруги направились в ювелирный салон, где купили четыре золотых кольца, цепи и подвески. Домой Купцова хотела вернуться уже на собственном автомобиле, а присмотрев себе новенькую иномарку и о подруге не забыла. Так щедрая женщина купила две машины общей стоимостью 900 тысяч рублей. Всего за несколько недель она спустила на шоппинг 2 миллиона 69 тысяч.

Эта история могла бы продолжаться и дальше, если бы хозяин денег Василий Уханов не попал в реанимацию. Бывшему капитану стало плохо после выпитой кружки пива, которым его угостили знакомые домработницы. Потребовались деньги на лекарства, но ни документы, ни банковскую карточку дочь мужчины найти в его квартире не смогла. Тогда она обратилась за помощью к домработнице. Каково было удивление женщины, когда та перевела ей деньги с карты отца. Сразу же после выписки из больницы дочь повела Уханова в банк, где они потребовали выписку о переводах и снятии денег со счетов. Тут то и раскрылась вторая жизнь Надежды Купцовой.

В суде обвиняемая заявила, что действительно тратила чужие деньги, но только потому, что мужчина сам был не против. Мол, с Ухановым у нее были очень близкие отношения, и он разрешил ей снять с его карты сбережения, оставив ему один миллион рублей. Однако почему сам сибиряк впервые услышал об этом только в зале суда, объяснить не смогла.

Позже выяснилось, что ни свои деньги, ни пароли от банковских карт Уханов Купцовой никогда не доверял. За покупки в магазине расплачивался сам, либо давал женщине наличные. А на накопленные деньги планировал переехать в Ставропольский край к родственникам.

- Вы только не наказывайте ее строго… - попросил потерпевший в суде. Сибиряк признался, что не винит женщину, мол, попала под плохое влияние знакомых, которые, по его мнению, и отравили его алкоголем.

- Купцова на первом допросе у следователя написала потерпевшему расписку об обязанности вернуть похищенные денежные средства, говорила, что для этого устроится на работу, - отметили в пресс-службе Киренского городского суда.

Машины и золото Купцову обязали распродать, а деньги вернуть Уханову. Саму неудавшуюся миллионершу приговорили к 4 годам условно с испытательным сроком.

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