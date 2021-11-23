Мошенники украли у пенсионерки из Ангарска сбережения, которые она копила 15 лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Телефонные мошенники обманули 71-летнюю жительницу Ангарска, убедив ее перевести на «безопасный счет» деньги, которые она копила 15 лет. Женщине позвонили якобы из банка, сообщив, что на ее имя неизвестный пытается оформить кредит. Лжесотрудник назвал пенсионерке персональные данные вымышленного злоумышленника, что заставило ее поверить в слова незнакомца. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- При последующем звонке якобы от сотрудника правоохранительных органов, потерпевшая выполнила все указания, необходимые для защиты денежных средств: проследовала в банк, получила наличными многолетние накопления в размере 1 миллиона 142 тысячи рублей и перевела их через кассу другой кредитной организации двумя суммами на указанный «безопасный счет». На следующий день деньги заявительнице никто не вернул, - рассказали в ведомстве.

Пенсионерка позвонила на номер горячей линии своего банка, после чего поняла, что стала жертвой обмана.

В полиции женщина призналась, что слышала о подобных методах мошенничества, но находясь под психологическим давлением, не смогла распознать обман.

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