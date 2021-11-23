Житель Братска отправится в колонию на три года за призывы к терроризму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной сторонник терроризма отправится за решетку в Приангарье. 25-летний житель Братска с 2018 по 2020 год регулярно публиковал на своей странице в соцсети публичные призывы к экстремистской деятельности и оправдывал террористические акты. Посты он ставил до тех пор, пока его не вычислили сотрудники УФСБ России по Иркутской области.

- Суд доказал его вину по двум уголовным статьям, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

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