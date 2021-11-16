Главный сутенер Иркутска, создавший интим-империю, пытался откупиться от тюрьмы взяткой в 10 миллионов рублей

Главный сутенер Иркутска, создавший в городе интим-империю пытался откупиться от тюрьмы взяткой в 10 миллионов рублей

На одну уголовную статью больше стало в копилке главного, по мнению следователей сутенера Иркутска 34-летнего Алексея Власова (имя и фамилия изменены, прим. Ред.) Мужчине, который создал в городе интим-империю и долгое время скрывался за границей, когда его бизнес раскрыли, предъявили еще обвинение в попытке подкупа полицейских. Но сначала кратко напомним всю криминальную биографию интим-короля.

Про Алексея Власова, который являлся организатором и покровителем нескольких досуговых фирм Иркутска, «Комсомолка» рассказывала в январе этого года. Тогда Алексея Власова задержали в Батуми, куда он сбежал в январе 2020-го. Ну а первую судимость он получил еще в далеком 2006 году, когда за 6 разбоев был приговорен к 5 годам колонии, из которых отсидел половину.

В январе 2015-го Власов со своей пассией открыл первый бордель – фирму по оказанию сексуальных услуг. Подруга Власова помогала искать для «офиса» девушек по объявлению в соцсетях. Также в помощь себе, Власов набрал целую команду. Помощников брал в основном из бывших сидельцев за грабежи и разбои как сам, а также среди друзей и родственников. У него в штате были администраторы, которые раскидывали объявления в соцсетях о наборе девушек «в офис», а затем принимали заказы, распределяли проституток. Заманивать девушек им удавалось благодаря тому, что они предлагали дамам высокооплачиваемую работу с командировками. Когда те интересовались, что за работа, отвечали, мол, трудиться придется… в сфере эскорт услуг. Кто-то сразу отказывался, а кто-то после раздумий соглашался. Ведь речь об интиме не шла. Девушки считали, что эскорт – это всего лишь сопровождение.

Раскрыли бизнес Власова в начале 2019-го. В феврале того же года, он, почувствовав опасность, вместе со своим помощником улетел в Таиланд. Вскоре в городе начали задерживать его «свиту». За год, сыщикам удалось поймать 22 члена организованного преступного сообщества. Ну а сам главарь в это время прятался в солнечной Грузии. Задержали его 15 января 2021-го в Батуми. Местные полицейские выяснили, что Алексей находится в международном розыске и связались со своими иркутскими коллегами. В августе Власова экстрадировали обратно в Иркутск. Здесь ему устроили довольно тепленький прием предъявив обвинение по таким тяжким статьям как: «Организация занятия проституцией», «Вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией», "Похищение человека, совершенное организованной группой", "Вымогательство, совершенное организованной группой". И самая тяжелая статья «Создание преступного сообщества». Уже после возвращения в Россию, следователи раскрыли еще одну преступную задумку хитрого интим-короля.

- Будучи в розыске, находясь в другой стране, через посредника, он пытался передать взятку в 10 млн рублей сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службах СУ СК России и прокуратуры по Иркутской области. – За эти деньги он пытался урегулировать вопросы в его пользу.

Расследование этого дела уже завершено и передано в суд. Алексею Власову грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас он дожидается приговора в СИЗО. Кстати, некоторые подельники сутенера уже отправились в места не столь отдаленные. Один из членов его сообщества был приговорен к 7 годам заключения в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как главный сутенер Иркутска создал интим-империю и сбежал в Грузию (Подробности)

Главного сутенера Иркутска, создавшего в городе интим-империю, экстрадировали из Грузии (Подробности)

Начался суд над 18 сообщниками главного сутенера Иркутска, создавшего интим-империю (Подробности)