Начался суд над 18 сообщниками главного сутенера Иркутска, создавшего интим-империю. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

В Иркутске начался суд над 18 сообщниками главного, по мнению следователей и полицейских, сутенера Иркутска Алексея Власова (фамилия изменена - прим. Ред.) Про этого 34-летнего организатора и покровителя нескольких досуговых фирм, «Комсомолка» рассказывала этой зимой. В январе 2021 года Алексея Власова задержали в Батуми, где он скрывался с января 2020-го. В августе этого года его этапировали в Иркутск.

- Всего, за организацию и участие в преступном сообществе и ряд других преступлений, привлечены 22 человека, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - В отношении троих обвиняемых уголовные дела были направлены в суд, так как они заключили досудебные соглашения. В ближайшее время суд огласит им приговор.

Ну а мы еще раз напоминаем историю Алексея Власова, который и создал всю эту группу. Ступил он на криминальную дорожку еще в далеком 2006 году, когда получил 5 лет колонии за 6 разбоев. Сыграть по-крупному Власов решил в январе 2015-го. Когда вместе со своей пассией, открыл первый бордель – фирму по оказанию сексуальных услуг. Девушек по объявлению они искали в соцсетях.

Вскоре Власову удалось взять под контроль несколько иркутских борделей. Он принуждал руководителей фирм по оказанию секс-услуг встать под его «крышу» и покровительство. Еще через несколько лет он полностью контролировал рынок сексуальных услуг в Иркутске.

Привлек внимание полицейских Алексей Власов в начале 2019-го. В феврале того же года, он вместе со своим помощником улетел в Таиланд. Словно, чувствовал опасность. Уже через месяц в городе начали задерживать его «свиту». За год, сыщикам удалось поймать 22 членов организованного преступного сообщества. Самому Власову грозит до 20 лет колонии.

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