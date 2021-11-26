Эксперты назвали главные причины увольнений в Иркутской области Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В пандемию с работой непросто: многие организации стараются экономить и поэтому оставляют в штате минимум сотрудников - только самых эффективных и нужных. Но, что интересно, в этом году 56% уволенных сотрудников в Иркутской области сделали это по собственному желанию. Показатель рекордный, сообщает hh.ru. А каковы причины?

- Неудовлетворенность уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе, руководством и прочим, - пояснили эксперты. - Уходят с работы специалисты, занятые в сфере продаж, на производстве, в автомобильном бизнесе, туризме и общепите.

В принципе, мотивы ясны - именно эти отрасли сильнее остальных пострадали из-за ковида: денег некоторым стали платить меньше, а обязанностей прибавилось.

А вот под сокращение в этом году попали всего 5,7% уволенных в Иркутской области. Отказываться от сотрудников в этом году работодатели стали реже.

- С сокращением сталкиваются работники банков, сферы безопасности, закупок, добычи сырья, бухгалтерии, строительства и управления персоналом, - говорят исследователи.

Еще 5% лишились работы из-за реорганизации компаний. Речь, в основном, о топ-менеджерах, работниках в сферах добычи сырья, безопасности и закупок.

Ну и за неэффективную работу - например, сотрудники не выполняют план и другие задачи - тоже увольняют. Правда, реже всего - в 1,6% случаев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На какие зарплаты рассчитывают иркутяне

Иркутск - на восьмом месте в стране по ожидаемой зарплате. В своих резюме горожане указывают, что готовы потрудиться в среднем за 42,7 тысячи рублей в месяц.

Кстати, у жителей Новосибирска и Красноярска аппетиты выше - они рассчитывают на доход в 44,6 и 43,4 тысячи рублей соответственно.

Самые большие запросы в стране, что вполне логично, у жителей Москвы - ожидаемая зарплата здесь составляет 76,4 тысячи рублей, и Санкт-Петербурга, где хотят зарабатывать в среднем 54,4 тысячи рублей в месяц.

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