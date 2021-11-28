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Происшествия28 ноября 2021 4:28

Сотрудников Пенсионного фонда по Иркутской области подозревают в хищениях

Ущерб ПФР оценивается в 600 000 рублей
Мария КНЯЗЕВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Следователи подозревают должностных лиц Пенсионного фонда по Иркутской области в хищениях. Фото: СКР по Иркутской области

Следователи подозревают должностных лиц Пенсионного фонда по Иркутской области в хищениях. Фото: СКР по Иркутской области

В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества должностными лицами регионального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации. Их подозревают в хищении чужого имущества в крупном размере. Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.

О преступлениях стало известно благодаря оперативно-розыскной деятельности регионального УФСБ России.

- По версии следствия, указанные лица с использованием своего служебного положения, осуществили хищение денежных средств бюджета ПФР и его территориальных подразделений Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточных федеральных округов, - рассказывают следователи СУ СК России по Иркутской области. – Деньгами подозреваемые распорядились по своему усмотрению.

Специалисты оценивают ущерб Пенсионному фонду России в сумму более 600 тысяч рублей. Расследованием уголовного дела занимается второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Приангарью.

Сейчас выясняются все обстоятельства преступления, в регионе проводятся обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым на время следствия.

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