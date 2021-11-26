Птички на миллион. Почему ради арабских шейхов в Сибири открыли охоту на краснокнижных соколов

За такими соколами охотятся браконьеры, чтобы потом продать их в ОАЭ Фото: ГУ МВД по Иркутской области

«Так это же наш старый знакомый - Хамид Мухамад!», - увидев, кого именно привезли на допрос по делу о браконьерстве, иркутские следователи не сказать, чтобы очень удивились (имя и фамилия подозре-ваемого изменены. - Прим. Ред.). Любопытство вызвал другой факт - имя в документах задержанного. Из Хамида Мухамада он волшебным образом превратился в Кхамида Мухамада. Благодаря всего одной букве он ловко стер из биографии уголовное дело. Сириец Хамид Мухамад - «охотник» на краснокнижных соколов, а Кхамид Мухамад - гражданин России сирийского происхождения, разнорабочий и примерный семьянин.

На вопросы следователей Хамид-Кхамид отвечал молчанием. Да и к чему слова? Пойман с поличным. Опергруппа, которая ворвалась в его квартиру в сентябре 2020 года, обнаружила там двух краснокнижных соколов - сапсана и балобана. Еще бы несколько недель, и птицы, которых в природе и без того по пальцам пересчитать, браконьер отправил бы в Объединенные Арабские Эмираты.

Задержание браконьеров осенью 2020 года. Фото: СУ СК России по Иркутской области

«ОХОТНИК» ИЗ СИРИИ

Соколы не зря включены в Красную книгу. Во всей Иркутской области, к примеру, балобанов сейчас насчитывают всего порядка 20 пар, кречеты вообще не водятся, прилетают в Сибирь только на зимовку.

Из Сирии в Москву Хамид-Кхамид перебрался в начале нулевых. Зная, как в Эмиратах ценят соколов, сразу придумал себе «бизнес». Работал не один. Под своим крылом собрал троих племянников, еще двоих земляков из Сирии и одного россиянина.

Для увеличения шансов охота предполагалась параллельная, группами по 2-3 человека. Продажа всего одной птицы сулит до 100 тысяч долларов за особь! А за исключительного сокола арабские миллиардеры готовы дать и больше. «Краснокнижников» используют для охоты или соколиных гонок. Это своего рода спорт, сейчас очень популярный в ОАЭ.

- Птицы соревнуются кто быстрее преодолеет дистанцию в 400 метров, - рассказывает один из руководителей союза любителей соколиной охоты «Русский сокол» Владимир Ламонов. - Здесь высокие ставки, и призовые бывают внушительные.

Этого красавца планировали продать арабским шейхам. Фото: иркутская зоогалерея

Но в ОАЭ эти птицы не водятся. В этом вопросе и решил помогать богатым арабам Хамид. Способы отлова знал прекрасно, их, к слову, два. На голубя надевают кожаную жилетку с петлями и привязанной веревкой и выпускают в небо, держа, как воздушного змея, с земли. Когда сокол вонзает в голубя когти, петли на его лапах затягиваются и не дают птице улететь. Веревкой охотник подтягивает к себе добычу. То же самое можно делать и с земли, но приманкой здесь служит суслик или мышь-полевка.

Путь за трофеями Мухамад и команда проложили на восток страны. Тогда, в 2003-м, нелегальный отлов редких птиц, процветавший в начале 90-х на Алтае, стал перемещаться в Иркутск, Бурятию, Забайкалье.

Фото: СУ СК России по Иркутской области

ЛОВЛЯ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Очень скоро Хамид был задержан с поличным.

- В 2003-м он отделался небольшим штрафом в 2 тысячи рублей, - рассказывает следователь СУ СК России по Иркутской области Татьяна Зуева. - Потом попадался еще дважды, а на третий раз уже было возбуждено уголовное дело.

Браконьера до суда оставили под подпиской о невыезде, но он собрал вещички и… уехал в Сирию. А через три года вернулся в Москву. (Как ему удалось выехать из страны и приехать обратно, находясь под пиской о невыезде, - для оперативников до сих пор загадка. - Прим. ред.) В столице он сначала таксовал, потом трудился на фабрике по пошиву одежды, получил гражданство России, а при получении российского паспорта схитрил - добавил к имени лишнюю букву «К», избавив себя от криминального прошлого. Кхамид женился на москвичке, завел детей - казалось бы, живи да радуйся. Но бросать свой «бизнес» он, похоже, не собирался.

В 2017-м сириец снова попался в Бурятии на браконьерстве и получил 6 лет условно за отлов 12 краснокнижных птиц. И, наконец, 2020- й год. С непогашенной судимостью браконьер умудрился снова устроить вылазку в Сибирь. При этом его наглости можно позавидовать: охоту на сапсана и балобана он запустил… прямым эфиром в соцсети - в группы, где это могли увидеть потенциальные покупатели.

Теперь этот ролик - главное доказательство его вины. Но не видео помогло выйти правоохранителям на браконьеров, а внимательный фермер. Он заметил две машины, которые кружили по заповедной территории, и мужчин, выпускающих в небо голубей, и пришел в полицию. Взяли Хамида на съемной квартире в Иркутске в сентябре 2020-го. Двух птиц - балобана и сапсана, закутанных в пеленки, - нашли спрятанными... в диване.

Спасательная операция раненому соколу, которая проходила в иркутской зоогалерее. Фото: иркутская зоогалерея

АРАБЫ ЦЕНЯТ ДИКИХ ПТИЦ

Сам Хамид Мухамад сейчас молчит, а его сообщники, устав сидеть в СИЗО, дают показания. Так следователи выяснили, что в дальнейшем птиц действительно собирались вывезти покупателям в ОАЭ. Пернатый груз должен был нелегально пройти через российско-казахскую границу - именно там происходят самые громкие случаи задержания "птичьих" контрабандистов. Чаще всего птиц перевозят в автомобилях. Лапы связывают, самих птиц закутывают в чехлы и обкладывают льдом или бутылками с холодной водой. От низких температур соколы впадают в анабиоз.

Птиц прячут либо в багажниках, либо в тайниках в фурах и поездах. Задержания на казахской границе происходят часто: то и дело на сайте таможни появляется очередная новость об этом. Эксперты говорят об отлаженной системе взяток, которые позволяют процветать «бизнесу». В прошлом году, например, к 6 месяцам заключения был приговорен начальник смены аэропорта в казахском Нур-Султане. Его задержали после того, как он пронес через таможню сумки с 32 птицами для отправки в ОАЭ. Контрабандистов ловили во всех аэропортах Москвы, известно также, что маршруты нелегального вывоза птиц пролегают через Ереван.

На одном крыле перья сокола были заломлены, а на втором и вовсе выпали. Фото: иркутская зоогалерея

Впрочем, ученые говорят о том, что главный фактор исчезновения этих птиц даже не браконьеры, а охотники, которые убивают соколов вообще без цели их продажи - просто так. Но и ущерб от браконьеров нельзя недооценивать. В денежном выражении урон нанесенный стране только группой Хамида, составил 2,6 млн рублей. Орнитологи, кстати, не любят озвучивания сумм. Опасаются, что это может вскружить голову охотникам до легких денег.

Кстати, для любителя-сокольника купить пернатого легально не проблема, их успешно размножают в питомниках. В среднем один самец стоит 30 тысяч рублей, не дороже породистой собаки.

- Но арабы ценят только диких птиц, - поясняет Владимир Ламонов. - Если выжила в дикой природе, значит, она быстрее, выносливее, сильнее.

В зоогалерее разыскали соколу«донорские» перья длиной от 9 до 12 см. Фото: иркутская зоогалерея

А В ЭТО ВРЕМЯ

Раненому балобану сделали пересадку перьев

Когда браконьеров отправились в СИЗО, пойманного ими сапсана сразу отпустили на волю, а вот здоровье балобана вызывало серьезные опасения.

- Балобан попал к нам в ужасном состоянии, - вспоминает «КП» директор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. - «Охотники» так крепко связали птицу, что нанесли ей серьезную травму: на одном крыле перья были заломлены, а на втором и вовсе выпали. Если бы мы отправили балобана на волю, он бы скоро погиб. И тогда мы решили нарастить маховые перья. Такие операции проводят в основном в заграничных орнитологических центрах.

Но в зоогалерее обошлись своими силами и разыскали «донорские» перья длиной от 9 до 12 см (чучела соколов, конечно, редкость, но найти их можно).

- В перья мы вставили иглы от шприцов, пролили их клеем и насадили, - говорит Людмила Ивушкина. - Подчеркну, а признанная технология, операцию проводили под чутким руководством орнитолога. А сутки спустя, когда поняли, что все в порядке, выпустили балобана в природу.

операция прошла успешно и через сутки балобана выпустили на волю. Фото: иркутская зоогалерея

ЧТО ГРОЗИТ БРАКОНЬЕРАМ

За то, что Хамид-Кхамид Мухамад совершил преступление на момент не завершенного условного срока, ему грозит от 5 до 8 лет колонии и штраф до 2 миллионов рублей. А вот его племянники и друзья могут в лучшем случае получить условные сроки

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