Браконьеры из Иркутска пытались вывезти арабским шейхам краснокнижных соколов

Одного из соколов выпускают на свободу Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Этих пернатых и так можно пересчитать по пальцам, а тут еще и браконьеры на них позарились. В Иркутске спустя год завершено расследование уголовного дела, по которому проходят 7 охотников. В сентябре 2020 года, они приехали в местность «Тажеранские степи» на Ольхоне и отловили там двух кранокнижных птиц - сапсана и балобана. Браконьеры отлично знали, как ценятся арабскими шейхами эти сибирские красавцы. А главное, богачи из Дубая, готовы платить за птиц десятки тысяч долларов. Поэтому решили отловить пернатых, а затем переправить их в Объединенные Арабские Эмираты.

Сначала с поличным задержали двух жителей Белгорода и Московской области, которые охотились на редких птиц. Во время обыска у них нашли ловушки, бинокль, а также голубей, которые они использовали для приманки. Уже через сутки в Иркутске нашли еще пятерых сообщников браконьеров. К ним сыщики нагрянули прямо в квартиру. Когда мужчины увидели оперативников, один из них, сам словно птица, выпрыгнул из окна второго этажа и убежал, но вскоре его поймали.

- Браконьеры хранили пойманных птиц в тесной квартире, - рассказывали тогда полицейские. - Они связали балобана и сапсана, и посадили их на диван. Мужчины планировали вывезти их на автомобиле за границу в специально подготовленном ящике, имитирующим музыкальное оборудование, а затем продать их коллекционерам, либо любителям соколиной охоты.

Вместо денег шейхов, все семеро «охотников» теперь могут отправиться за решетку. Против них было возбуждены уголовные дела по таким статьям как «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору», а также «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенным в Красную книгу». Им грозят сроки от 5 до 8 лет. А также штраф до 2 миллионов рублей.

- Дело направлено в суд, - сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры по Иркутской области. – Семеро браконьеров, шестеро из которых граждане иностранных государств, находятся под стражей.

Что касается птиц, то сапсана почти сразу выпустили на свободу, а балобана пришлось оставить. Бедолага серьезно пострадал. У него были повреждены перья. Лечили его сотрудники иркутской зоогалереи. После нескольких операций, в прямом смысле окрыленный сокол все-таки смог взлететь в небо.

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