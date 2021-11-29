«Скажи маме, чтобы вызвала полицию». Школьницу, которую убийца взял в заложники, спасли благодаря смс

Фото: СУ СК России по Иркутской области, прокуратура Иркутской области

В тот день, 12 августа, 13-летние подруги из Тайшета Люда (имя изменено, прим. Ред.) и Лиза планировали идти в магазин за школьной канцелярией. До нового учебного года оставалось две недели… Встретиться собирались в обед, но в назначенное время Люда не вышла на связь, и даже на сообщение Лизы не ответила.

- Дочка подошла ко мне и рассказала, что сообщение вообще осталось непрочитанным, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» мама Лизы Наталья Виноградова. – Ей это показалось странным. Я ответила, мол, возможно, Люда осталась помогать бабушке. Ведь та воспитывала внучку одна.

Без подруги Лиза в магазин не пошла и тоже осталась дома, периодически названивая Люде. В ответ - лишь короткие гудки. Сообщения также оставались непрочитанными. Около семи вечера Люда, наконец, ответила. От ее сообщения по коже Лизы пробежала дрожь.

«Скажи маме, чтобы вызвала полицию, меня держит дома Костя и не пускает. Я не знаю, где баба. Срочно!» - написала Люда.

То самое смс, которое девочка отправила подруге. Фото: предоставлено Натальей Виноградовой

Подруга сразу побежала в слезах к маме. Поняла, что Люда в беде. Наталья Виноградова трясущимися руками набрала номер полиции. Вызвав помощь, женщина вместе с дочкой побежала к дому, где жили Люда с бабушкой. Вскоре туда же прибыл наряд ППС. Рядом с домом и в ограде - пугающая тишина, калитка и входная дверь в дом - на замке. Полицейские обошли здание вокруг и в этот момент заметили в окне движущуюся тень. Внутри все-таки кто был! И этот кто-то явно не ждал гостей, раз повесил замок. Значит, путал следы… Полицейские пошли на хитрость: сделали вид, что уезжают. И уже у патрульной машины вновь оглянулись и увидели в окне девочку.

- Это была Люда, - говорит Наталья Виноградова. – Она скрестила ручки на груди, как будто молилась. Просила о помощи!

Экипаж ринулся назад. С обратной стороны дома обнаружили запасную дверь и через нее попали внутрь. Картина перед глазами полицейских предстала страшная: на полу, обхватив голову руками, сидел мужчина, а рядом с ним стояла заплаканная Люда. Физически она не пострадала, но была настолько напугана, что не могла говорить. Что пережил ребенок, не представить. На ее глазах этот мужчина убил бабушку и дядю, а ее саму несколько часов удерживал силой.

- С чего все началось? – переспросил 45-летний на допросе. – Да ни с чего. Я просто схватил молоток и начал наносить множественные удары по голове.

Наталья Виноградова быстро среагировала и вызвала полицию. Фото: личный архив.

Подробности его жизни вскоре выяснили. Оказалось, изверг был трижды судим за убийство и вышел на свободу условно-досрочно в 2018 году. Как он оказался именно в этом доме? Был знаком с дядей девочки. И пришел поговорить именно с ним. Беседа продолжалась несколько часов за распитием горячительного. После чего гость и схватился за молоток. Преступник признался, что планировал убить и ребенка.

- Мы не раз видели этого человека на улицах Тайшета, - говорит Наталья Виноградова. – Знали, что он был судим за убийство и удивлялись, почему уже на свободе.

По словам Натальи, одноклассницу дочери Люду спасла сообразительность. Когда мужчина захватил ребенка, потребовал отдать телефон. Девочка в ответ обманула: сказала бабушка отобрала, а на самом деле мобильный лежал под подушкой.

- Он стоял на беззвучном режиме, и преступник не услышал, когда дочь ей названивала целый день, - выдыхает Наталья Виноградова. – А вечером она попросила его принести воды с кухни. Он вышел и Люда успела отправить смс.

Задержанный преступник на допросе. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Не остался незамеченным и поступок Натальи и ее дочки. Полицейские отметили, если бы не реакция женщины и девочки, Люда могла погибнуть. И за это Наталья и Лиза на днях получили награду от МВД. Им вручили благодарственное письмо, торт и конфеты.

Ну а как сложилась судьба Люды? По словам Натальи, после трагедии девочку забрали к себе дальние родственники. Ведь мать лишена родительских прав, про отца ничего неизвестно.

- Семья хорошая и девочку больше не обидят, - говорит Наталья. – Моя дочь с ней до сих пор общается. Психологически она уже чувствует себя лучше. Вот только до сих пор боится, что этот изверг выйдет из тюрьмы и найдет ее. Надеюсь, что он навсегда останется за решеткой.

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