Люди почти победят ковид. Гороскоп на 2022 год Тигра от лам-астрологов из Бурятии

Что принесет нам год Тигра, рассказали ламы- астрологи из Бурятии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приближается 2022 год. Несмотря на пандемию и ограничения, люди планируют праздник. Пусть и в тесном семейном кругу. А чего ждать от наступающего года Тигра? Вот что по этому поводу считает ученый буддистский лама, настоятель Курумканского дацана Бурятии Олег Намжилов. Предлагаем гороскоп на 2022 год читателям "Комсомолки".

- 2022 год – это год синего Тигра в стихии Воды, он наступает 2 февраля, - рассказывает лама-астролог. - И это, между прочим, значит, что 31 декабря 2021 года, как и 1 января 2021 года, будет еще год Быка!

Кому повезет в год Тигра

- Год благоприятен для людей, родившихся в годы Собаки и Коня ( Лошади), - считает он. - Тигр является символом увлеченности, импульсивности, страстности и даже одержимости. Избранному делу он отдается весь.

Характер быстрой, стремительной и мощной кошки накладывает отпечаток на весь следующий год. Он будет таким же напористым, ярким и энергичным.

-В наступающем году необходимо продолжить начатые дела, расширить, укрепить достигнутое, особенно это касается прошлогодних проектов, - отмечает Еши Намжил лама. - Однако успешными будут и новые идеи, рассчитанные на перемены и изменения.

Конечно, не все будет гладко. Олег Намжилов предупреждает, что взрывной нрав тигра скажется на попытках сменить работу, начать новую жизнь, переехать. Год до максимума усилит чувства, обострит мнения и отношения.

- Год Тигра благоволит целеустремленным, увлеченным и даже азартным людям, - говорит Еши Намжил лама. - К сожалению, сильнее будут слышны и вечно недовольные люди, а также те, кому не удалось довести до конца свои нехорошие дела и замыслы.

С ковидом справимся

Кстати, ламы уверены, что все это поможет справиться с распространением нового коронавируса.

- Думаю, что люди почти победят ковид, по крайней мере смертность и количество больных пневмонией уменьшится в разы, - считает Еши Намжил лама. - Болезненная энергетика легких и толстого кишечника должна отступить. Но в целом на год и на весь цикл очень плохое начало заложила пандемия. Болезни не уйдут, они поменяют свои направления. Теперь они будут чаще и сильнее поражать кровь, лимфу, почки, ослабят мужское и женское здоровье. Весьма снизится рождаемость, участятся бесплодие, упадок сил, мужские и женские заболевания. Чтобы справиться с этой напастью, люди будут обращаться не только к медицине, но и к йоге, народным целительным практикам.

На здоровье надо обращать особенное внимание, не забывать о здоровом образе жизни и правильном питании, чтобы справиться с ними.

А как насчет погодки

Что касается погоды, то, по прогнозу лам, наступающая зима будет, пожалуй, короткой, но лютой. Весна и лето, скорее всего, будут продолжительными. Больше обычного нам придется сталкиваться с ветрами, много будет снега и дождей, часты будут кратковременные морозы и жара. В общем, у природы в этот период тоже характер крутой. Есть опасность наводнений. Что касается урожая, он будет обычным, а вот скота в хозяйствах станет больше, правда, и угроза гибели животных вырастет. К сожалению, вернутся насекомые - вредители, которые давно не показывались и даже те, о которых думали, что они исчезли навсегда. Сохранится риск распространения инфекций, в том числе и от них. Поэтому нужно сажать и беречь деревья, кусты, чтобы привлечь как можно больше птиц.

Повезет работникам банков, а также IT и связи

А что касательно профессий, кто в выигрыше по буддистскому гороскопу на 2022 год от лам из Бурятии?

-Год будет благополучным для работающих на удаленке, в сфере обслуживания, ремонта, тех, кто имеет отношение к IT и связи, у модельеров одежды, а также швей. Неплохи перспективы в производственной сфере. Все хорошо будет у работников банков и кредитных организаций, а также у тех, кто занят арендой, прокатом.

Будете мрачными -нарветесь на неудачу

А кому, если судить по гороскопу на 2022 год от бурятских лам, этот год не очень благоволит?

- Год Тигра неблагоприятен для людей, родившихся в годы Обезьяны и самого Тигра, - говорит Еши Намжил лама. - Труднее всего придется пессимистам, флегматикам, людям, обделенным идеей, целью, страстью. Будут острее ощущаться болезни, беды, проблемы и безысходность.

В финансовом плане первые полгода ожидаются сложными, прогнозы все будут мрачными. Однако к концу лета, к осени ситуация немного стабилизируется. Год Тигра благоволит идейным, увлеченным людям, поэтому целеустремленные и последовательные будут чувствовать себя лучше. Верьте в лучшее, стремитесь к нему и вы победите!

Такой гороскоп на 2022 год от буддистских лам составил настоятель Курумканского дацана Бурятии Олег Намжилов. С наступающим!