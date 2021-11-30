Хаски, провалившегося под лед, спасли в Иркутске

Хаски, провалившуюся под лед, спасли в Иркутске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

- «Срочно приезжайте, моя собака провалилась под лед и может погибнуть». Такой звонок утром, 30 ноября раздался в Главном управлении иркутского МЧС. Взволнованная женщина рассказала, что гуляла со своим хаски вдоль берега Иркутского водохранилища в районе 17 километра Байкальского тракта. Разыгравшись, собака выскочила на неокрепший лед, помчалась на самую середину реки и провалилась в воду.

- Каким-то чудом собаке удалось самой выбраться из полыньи, - рассказывают в региональном МЧС. – Однако, возвращаться на берег она испугалась. Легла и замерла на льду не двигаясь.

Спасательная операция прошла за несколько минут. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Хозяйка звала питомца, пыталась приманить, однако хаски возвращаться к берегу не спешила. Животное боялось даже сделать шаг. Тогда женщина и позвонила в МЧС. Спасатели приехали через несколько минут. Они переоделись в гидрокостюмы, и ползком начали добираться до оказавшейся в ледяной ловушке собаки. Обвязав шею пса веревкой, два спасателя, не спеша, вытащили хаски на берег.

Спасательная операция заняла всего несколько минут и прошла успешно. Через несколько минут собака уже обнималась со своей хозяйкой.

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