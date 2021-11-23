Гидрометцентр предупредил о том, что в Иркутск на один день придет аномальное тепло. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, температура -1... -3 ". Это - прогноз погоды от иркутского гидрометцентра на 23 ноября! Рекорды плюсовой температуры нам обеспечивает циклон со Средней Азии. Но если вы думаете, что это все сюрпризы природы на это время, то ошибаетесь. Будет еще теплее. слякоть гарантирована.

-Будут проходить два циклона, один ждем уже 23 и 24 ноября, к вечеру ветер поменяется на северо-западный, возможен небольшой снег, - говорит заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. -И второй, более активный циклон мы ждем в конце недели. В пятницу под его влияние попадут западные и северные районы, умеренный снег с порывами ветра до 17-22 м\. Потом холодный фронт пройдет по югу, утром в субботу , 27 ноября, с метелью.

Но перед этим, в пятницу, 26 ноября, в Иркутске ожидается аномальное тепло и слякоть. Чего еще ждать, если днем воздух прогреется до +3...+5 градусов выше нуля? Как в октябре!

Если 27 ноября еще температура будет выше нормы, то конец ноября, когда циклон пройдет, обещает быть вполне зимним. В ночь на воскресенье, 29 ноября, ждут уже - 15...-17 ночью, а днем около -7.