Морозный Байкал или жаркое море? Куда поехать иркутянам на Новый год и во сколько обойдется

Номера в турбазах на Байкале и в Аршане на Новый год бронируют заранее Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Всего месяц до Нового года! Пора уже планировать мини-отпуск на праздничные выходные. Можно, конечно, отдохнуть и в городе - гулять, кататься на коньках и ватрушках, проводить время дома с семьей, а можно и вырваться на природу хотя бы на денек-другой. Подышать свежим морозным воздухом, забыть обо всех делах и заботах - эх, красота!

Отдохнуть на озере или в горах

А не поздно ли бронировать номера?

- Зависит от того, куда хотите поехать и в какие дни, - отвечают в местных турагентствах. - Например, можно встретить Новый год на Малом море, в бухте Радости - обычно в это время там уже встает первый байкальский лед, очень красивый. Отдых с 31 декабря по 2 января обойдется минимум в 13600 рублей на двоих или около 6800 в сутки. В эту сумму входит номер "стандарт" с отдельным санузлом, питание (кроме первого дня), два праздничных банкета и веселая программа с играми на улице. А со 2 по 8 января двухместный номер будет стоить дешевле - 4050 рублей в сутки.

Конечно, можно встретить 2022-й на Малом море намного бюджетнее. Есть, допустим, варианты всего за 2-4 тысячи рублей за две ночи. Но тут уже, конечно, не придется рассчитывать на новогодние вечеринки, угощения и удобства в номере. Зато выгодно! Если хочется просто отдохнуть от городской суеты и полюбоваться Байкалом в самую волшебную ночь года- самое то.

На Ольхон тоже еще можно успеть.

- Номер с завтраком в новогодние каникулы у нас стоит около 5 тысяч в сутки, но для иркутян, так и быть, сделаем скидку - вдвоем заплатите 4400 рублей, - зазывают в одной из самых недорогих баз отдыха на острове. - Только учтите, что паром на Ольхон перестанет ходить 31 декабря, а то и раньше. Варианта, как к нам добраться с "большой земли", два: либо платите около 1200 рублей и едете из Иркутска автобусом, затем переправляетесь на катере, а на острове мы встретим вас на машине, либо оставляете машину перед переправой, а за катер и УАЗик для поездки до базы платите отдельно - но это выйдет дороже.

Однако на многих байкальских турбазах и в гостиницах с 31 декабря по 7 января уже не осталось ни единого свободного номера. Зато после Рождества все свободно.

- Действительно, номера на праздники бронируют очень активно, мест остается все меньше, и тем, кто хочет встретить Новый год на озере, нужно поторопиться с выбором, - подтверждает председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма Игорь Коваленко.

На Аршане история примерно та же: в одних гостевых домах все уже забито под завязку (надежда только на то, что к середине декабря кто-то передумает и отменит бронь), в другие еще можно прорваться. Минимальный ценник - 1600 рублей в сутки на двоих, без роскоши, с общим душем и туалетом. За комфорт придется заплатить в три раза дороже.

И, наконец, самое главное - ограничения из-за COVID-19. Какие документы надо с собой взять на отдых? Сертификат или QR-код, подтверждающий, что вы привиты или переболели не раньше, чем полгода назад, или же отрицательный ПЦР, сделанный максимум три дня назад. Сами же отели и турбазы должны заселять отдыхающих в номера с отдельными входами с улицы.

А, может, за границу?

Ну, тут уже придется раскошелиться. Пока прямые перелеты из Иркутска возможны только в две страны - Таиланд и Египет, и цены на оба направления "кусаются".

- Если хотите пожариться на солнышке, то лучше слетать в Таиланд. А если планируете сэкономить, то выбирайте Африку, - советуют в турфирмах. - Так, в Египте самолет приземляется в Хургаде или Шарм-эль-Шейхе. Во втором, кстати, погода в начале января комфортнее, не так ветрено. За 10-дневный тур "все включено" отдадите от 150 тысяч рублей на двоих, а чтобы жить совсем близко к морю, - от 180-200 тысяч. Перед вылетом обязательно нужно сделать ПЦР-тест, исключение только для привитых.

С Таиландом сложнее. Улететь из столицы Приангарья можно прямиком в Бангкок или на Пхукет, и это удобно. Но за 11 ночей вдвоем заплатите от 200 до 350 тысяч рублей! Откуда такие цены? Специалисты объясняют: очень дорогие авиаперелеты, к тому же, мало отелей сертифицировано для работы в пандемию.

- Тут уже одного отрицательного ПЦР-теста недостаточно, - говорят менеджеры турфирм. - Туристы должны как минимум за 14 дней до вылета полностью вакцинироваться "Спутником V". А еще понадобится электронное разрешение на въезд в страну. Что это такое? Признаться, сами еще разбираемся. Но уже знаем, что для этого нужно написать заявку, предоставить медицинскую страховку и другие документы. С оформлением поможем.

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