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Происшествия24 ноября 2021 10:07

Пять человек пострадали при утечке кислорода из баллона на предприятии в Усть-Илимске

По предварительной информации трое из них в тяжелом состоянии
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Пять человек пострадали при взрыве кислородного баллона на предприятии в Усть-Илимске

Пять человек пострадали при взрыве кислородного баллона на предприятии в Усть-Илимске

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ЧП произошло днем 24 ноября на территории целлюлозно-бумажном комбинате в Усть-Илимске Иркутской области. По предварительной информации, все случилось при проведении испытаний трубопровода. После ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением. Не обошлось без пострадавших.

По неподтвержденной пока информации, травмы получили пять человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.Еще двое сотрудников отправлены на медицинское обследование.

Угрозы для остальных сотрудников и окружающей среды нет. Предприятие продолжает работать в штатном режиме. В случае необходимости, пострадавших транспортируют пострадавших санавиацией в ожоговый центр Иркутска.

Причины происшествия выясняет специально созданная комиссия.

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