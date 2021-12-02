Где в Иркутской области заработать больше 100 тысяч рублей, рассказали в HeadHunter. Фото: Иван ВИСЛОВ

Высокую зарплату на любимой работе хотят все. Но не всегда везет. Все в курсе, что самые высокие доходы у нефтяников, золотобытчиков и самых высокооплачиваемых специалистов. Аналитики сайта по поиску работы HeadHunter проанализировали вакансии и выяснили, каким специалистам, помимо «айтишников» и топ-менеджеров, предлагают зарплаты выше ста тысяч рублей.

- В ноябре в Иркутской области было размещено около трех тысяч вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей и выше, - отмечают специалисты. - Больше трети из них - это работа для специалистов по строительству, на втором месте по количеству таких вакансий – водители и логисты (28%), на третьем –рабочий персонал (19%).

Таким образом не только обычный вахтовик на севере, но и рабочие в строительстве, водители могут зарабатывать "на уровне".

- Если исключить вакансии из сферы ИТ и высшего менеджмента, самое высокое зарплатное предложение в ноябре было адресовано хирургу-имплантологу – от 600 тысяч до вычета налогов, вакансия открыта в Братске, - отмечает Лилия Эсауленко. - Кроме того, есть несколько предложений для младшего медицинского персонала с работой за границей, например, медицинская сестра может заработать до 260 тысяч рублей в германской клинике. Примечательно, что знание языка не требуется, а работодатель гарантирует официальное трудоустройство с открытием рабочей визы, курсы немецкого языка, полную социальную защищенность и поддержку в течение всего процесса трудоустройства.

"Охотники за головами" в курсе, что в Иркутске сильное самолетостроение. Поэтому в регионе вербуют не только врачей и медсестер, но и специалистов в авиации. Так в топ вакансий с высокими зарплатами вошло предложение для инженера Boeing, ему предлагают до 203 тысяч рублей.

Вы не обладатель уникальной профессии, не айтишник и не врач, вас в другом регионе "с руками" не отрывают? Но хотите зарабатывать. Тогда вам на вахту - таких предложений с доходом выше 100 тысяч рублей в регионе больше половины и работники нужны всегда. До 200 тысяч рублей на руки готовы выплачивать мастеру лесопильного цеха, а механику мобильно-дробильных установок – до 270 тысяч рублей.

Сейчас большая проблема с рабочими везде. Поэтому персонал ищут и "скупают" по всей стране. Возможно, для москвича 279 тысяч за вахту на комплектовке заказов ( а работа достаточно напряженная, тяжелая, придется и коробки, как грузчику, носить) и мало. Но для сибиряка, ищут, конечно, выносливых физически людей, нормально. Жить придется в столице, но в общаге. А Кремль если и видеть, то в день приезда или отъезда, если силы останутся.

Среди предложений с высокой оплатой – вакансия для менеджера по продажам b2b, которая предполагает удаленную работу, то есть заработать до 400 тысяч рублей можно будет, не выходя из дома. Агенту по недвижимости предлагают оплату до 350 тысяч рублей. Но это - отдельная история, поэтому в общий перечень мы их вносить не будем. Здесь доход отнюдь не гарантирован, все зависит целиком от продаж.

КОНКРЕТНО

ТОП -10 вакансий с высокой зарплатой в Иркутской области

1.Хирург-имплантолог от 600 000 рублей ( Братск)

2. Комплектовщик заказов -до 297 000 руб. на руки ( вахта в Москву)

3.Механик мобильно-дробильных установок -до 270 000 руб. на руки

4. Медсестра -от 260 000 рублей ( в Германию)

5. Инженер Boeing - до 203 000 рублей (переезд в Москву)

6. Региональный представитель -до 200 000 руб. на руки

7. Инженер по ремонту IT-оборудования - до 200 000 руб. на руки

8. Мастер цеха лесопиления - от 200 000 рублей ( вахта на север)

9. Водитель самосвала -от 150 000 рублей ( вахта на север)

10. Инженер ( на производство, в Китай) 150 000 рублей