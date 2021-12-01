За зверское убийство жены и кошки на глазах у маленьких детей забайкалец получил 19 лет колонии. Фото: Забайкальский краевой суд

В Забайкальском крае вынесли приговор 40-летнему мужчине, которого обвиняли в жестоком убийстве. 25 декабря прошлого года, будучи пьяным, подсудимый избил жену на глазах у детей, но этого ему показалось мало. Чтобы запугать женщину, он схватил кошку, которую так любили его 10 летняя дочь и 5-летний сын, и задушил, угрожая супруге, что сделает с ней то же самое. После убийства Мурки мужчина вернулся к распитию алкоголя, но вскоре снова переключил внимание на женщину. Набросившись на нее, он сделал, что обещал. Помочь оттащить труп матери на веранду отец заставил свою маленькую дочь. Он взял с нее слово молчать о случившемся, иначе угрожал убить.

В полиции забайкалец полностью признал свою вину, а в суде рассказал, что жену, несмотря на убийство, все же любил. О том, что угрожал 10-летней девочке, не помнит, мол, был слишком пьян.

- Лучше бы тебя расстреляли! – крикнула зятю во время заседания убитая горем мать. Женщина призналась, что ее дочь вместе с супругом периодически выпивали спиртное. По ее словам, избиения со стороны мужа погибшая терпела не раз, но детей он не трогал.

- Суд посчитал смягчающими обстоятельствами явку с повинной и признание вины, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе Забайкальского краевого суда. - Отягчающим обстоятельством - совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

После вступления приговора в законную силу мужчина на 19 лет отправится в колонию строгого режима. Помимо убийства жены его признали виновным в жестоком обращении с животным и угрозах расправы над дочерью. Вместе с этим суд обязал мужчину выплатить 3 миллиона рублей компенсации морального вреда – по миллиону на ребенка. Их опекуном стала сестра погибшей.

С 10-летней девочкой психологи провели курс реабилитации.

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