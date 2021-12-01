16-летняя сибирячка, зарезавшая школьника после знакомства в соцсетях, избежала тюрьмы

Погибший Артемий мечтал работать на телевидении. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" мамой парня

- Впервые за пять месяцев после гибели сына я смогла выспаться, - сдерживая слезы рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» мама погибшего 14-летнего школьника из Братска Артемия Горбунова, Лариса. Парень погиб 30 июня в самом центре города на глазах у десятков прохожих. Средь бела дня его одним ударом ножа убила 16-летняя девушка. А 30 ноября в этом деле была поставлена точка и она услышала приговор суда.

Итак, все случилось 30 июня. Артемий гулял по городу с друзьями и никого не трогал. На встречу компании вышла 16-летняя девушка. Между ней и Артемием завязался разговор, этот момент зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения.

- Они были не знакомы, – рассказывала мама парня Лариса. – За девять дней до трагедии девушка сама написала сыну в соцсетях: «За тебя интерес, сколько тебе лет?». Артемий спокойно ответил, что он ее не знает, и общаться не намерен. В ответ та начала грубить и угрожать. Говорила, что встретит его и разберется. Вот и встретила…

Момент разговора между парнем и девушкой. Фото: камеры видеонаблюдения

На кадрах видно, как парень с девушкой отошли в сторону поговорить. Во время беседы та неожиданно нанесла парню удар ножом прямо в сердце. Прибывшие медики пытались спасти подростка, но он скончался по дороге в больницу. Пока Артемий лежал на асфальте в луже крови, преступница хладнокровно вымыла нож в фонтане и убежала. Вскоре ее задержали. Примерным поведением, как оказалось, она никогда не отличалась. К своим 16 годам девушка уже попадалась полиции за кражу, также она состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. На этот раз ее отправили в СИЗО, где она и находилась все 5 месяцев до суда. Параллельно проводили медицинские экспертизы. Ведь после убийства Артемия вскрылось, что ранее девушка уже проявляла агрессию и избивала ровесников.

- Ее признали невменяемой, - поясняет Лариса. – Поэтому суд отправил ее на принудительное лечение в специализированный стационар с интенсивным наблюдением. После суда ко мне подошел ее отец и попросил прощения.

Погибший Артемий мечтал стать моделью и работать на телевидении. У парня, который был добрым, неконфликтным и спортивным, осталось много друзей и знакомых, которые после его гибели даже помогали матери собрать деньги на похороны. Лариса до сих пор общается с ребятами.

- Мальчишки звонят мне, а девчонки приходят в гости, - заключает Лариса. – Иногда вместе ходим на кладбище. Сейчас, когда все закончилось, я смогу чаще навещать сына…

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