«За тебя интерес…»: 16-летняя сибирячка написала школьнику в соцсетях, а через 9 дней убила его ударом ножа в сердце

Погибший школьник. Фото: соцсети

«Прошло уже 40 дней после гибели сына, я каждые 4-5 дней хожу к нему на могилу. Еще он мне часто снится и во сне говорит, что хотел бы вернуть все как было раньше», - сдерживая слезы рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» мама погибшего 14-летнего школьника из Братска Антона Гордеева (имя и фамилия изменены, - прим. Ред) Лариса. Женщина тяжело переживает потерю сына. Он погиб 30 июня, трагедия случилась в самом центре города, напротив драмтеатра.

В тот день парень прогуливался в компании друзей. На встречу шла 16-летняя девушка. Между ней и Антоном начался разговор, и этот момент зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как они отошли в сторону поговорить, и во время беседы девушка, неожиданно нанесла парню удар ножом. Прибывшие медики пытались спасти подростка, но он умер по дороге в больницу. Пока Антон лежал на асфальте в луже крови, преступница хладнокровно вымыла нож в фонтане и убежала. Вскоре ее задержали. Оказалось, примерным поведением она никогда не отличалась. К своим 16 годам девушка уже попадалась полиции за кражу, также она состоит на учете в ПДН. Сейчас она заключена под стражу до 29 августа.

Момент разговора между парнем и девушкой. Фото: камеры видеонаблюдения

- Я уже ознакомилась с заключениями медицинской экспертизы, на которую отправляли убийцу моего сына, - говорит мама Антона Лариса. – Ее проверяли психиатры. Они диагностировали у нее неконтролируемую агрессию. И якобы, в момент преступления она не ведала, что творила, не отдавала отчет своим действиям. Но как это возможно, если после удара, она вымыла нож и скрылась. Ведь она заметала следы! В то же время сопутствующих заболеваний у нее нет. На учете она состояла не как больной человек, а как просто подросток с агрессией. Так что невменяемой ее вряд ли признают. Но я хочу, чтобы ее отправили на дополнительную экспертизу в Иркутск.

По словам Ларисы, в заключении написано, что на допросе с психиатром, девушка открыто заявила, что не хочет в психушку, и добавляла, что лучше отправится в тюрьму. Рассказала даже, что мечтает завести семью, когда выйдет на свободу. О ее нынешнем положении известно не так много. В соцсетях рассказывали, что она якобы из многодетной семьи. Окончив 9-й класс, поступила в один из техникумов Братска, но якобы была отчислена за плохое поведение. Писали в соцсетях и про ее многочисленные конфликты. Но это всего лишь разговоры и слухи. Как рассказывает Лариса, незадолго до нападения на Антона, она сломала нос другой девочке. А еще в сетях гуляет видео, как она зверски избивает ровесницу прямо на улице.

Ну и, конечно, один из главных вопросов, который интересует маму Антона и всех его друзей – с чего начался конфликт, и за что девушка ударила парня ножом? После трагедии, друзья Антона рассказывали «КП», что знаком с убийцей школьник не был. Говорили тогда о переписке в соцсетях, в которой Антон ее оскорбил. Лариса изучала переписку вместе со следователями.

- То, что они не были знакомы, правда, – говорит Лариса. – Она сама нашла его в соцсетях и за девять дней до трагедии, первой написала: «За тебя интерес, сколько тебе лет?». Сын спокойно ответил, что он ее не знает, и ничего говорить не будет. Раз восемь подчеркнул, что общаться не намерен. В ответ та начала грубить и угрожать. Говорила, что встретит его и разберется. Вот и встретила… Кстати, неправда, что она ударила его в легкое, это был прямой удар в сердце.

Мемориал на месте гибели подростка, которые организовали друзья. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" другом погибшего парня.

О чем именно разговаривал сын с девушкой во время диалога, который попал на видео, мать Антона не знает. В сетях писали, что парень назвал собеседницу дурой, но мать настаивает на том, что этого не было.

- Она сама подтвердила это следователям, - говорит Лариса. – Связывался ли кто-то со мной из ее родных, чтобы попросить прощения? Нет, ни она, ни ее родители.

Погибший Антон к своим 14 годам успел завести много друзей и знакомых. По словам матери, он был настолько добрым парнем, что боялся даже раздавить на улице муравья. Любых конфликтов старался избегать, не любил повышать голос. Обожал спорт. Летом играл в футбол, зимой в хоккей. И всегда отзывался на любую просьбу. На прощание с ним собрались сотни братчан. Друзья школьника организовали сбор денег, соорудив мемориал прямо на месте гибели Антона, и вместе с другими горожанами помогли Ларисе с похоронами.

- Знаете, сын очень хотел стать знаменитым, - говорит Лариса. – Из-за красивой внешности ему предложили стать моделью, и он загорелся этой идеей. Еще хотел работать на телевидении и вести передачу про подростков. Говорил: мама, я стану известным, заработаю денег и помогу тебе…

Против девушки-подростка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается. Так как ей нет 18 лет, за решетку на срок более 10 лет она вряд ли отправится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пацаны, вызывайте скорую!»: друг подростка из Братска, которого зарезала 16-летняя девушка, рассказал о последних секундах его жизни (Подробности)

Убила и вымыла нож в фонтане: в Братске 16-летняя девушка в центре города зарезала 14-летнего школьника (Подробности)

Стали известны подробности личности 16-летней девушки, которая зарезала подростка в центре Братска (Подробности)