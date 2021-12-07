Сибиряк осужден на 7,5 лет за то что зарезал мужчину, проиграв ему дело в суде

На 7,5 лет отправится в колонию сибиряк, который зарезал мужчину после того как проиграл ему дело в суде. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Братске поставлена точка в расследовании громкого убийства, которое произошло 3 марта этого года на парковке рядом со зданием суда. «Комсомолка» рассказывала эту историю. Тогда трагедией закончилось одно из судебных заседаний по административному делу о возмещении морального вреда. После оглашения приговора в пользу истца, выйдя из зала заседаний, 61-летний мужчина встретился с проигравшим 60-летним визави, который проходил по делу как ответчик. Там они продолжили выяснять отношения. Проигравший дело братчанин, доказывая свою правоту, неожиданно вытащил нож и несколько раз ударил им оппонента в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Во время следствия, обвиняемый рассказывал, что конфликт с погибшим у него длился много лет. Также он добавил, что из восьми ударов ножом. Помнил только о двух. Несмотря на это, его признали вменяемым. 6 декабря он услышал приговор.

- Суд учел такие смягчающие обстоятельства как пенсионный возраст мужчины, сотрудничество со следствием и отправил его в колонию строгого режима на 7,5 лет, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службах СУ СК России, прокуратуры по Иркутской области и Братского городского суда. – Также ему предстоит выплатить родственникам погибшего материальный и моральный вред почти в 700 тысяч рублей.

Кстати, расправа на парковке у здания суда попала на камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как нападавший нанес уже лежащему на снегу мужчине удары на глазах у прохожих. Никто из очевидцев раненному не помог.