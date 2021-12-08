Вор незаметно проникал в коттеджи в пригороде Иркутска, пока хозяева спали и награбил более 20 млн рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Жители элитных коттеджей в пригороде Иркутска теперь могут спать спокойно. Полицейские задержали вора, который с апреля грабил их дома прямо с хозяевами внутри, пока те спали. Об этом в ноябре «КП»-«Иркутск» рассказали местные жители. По их словам, грабитель тихо отжимал пластиковые окна, проникал внутрь и забрав ценные вещи, также тихо скрывался. И вот спустя полгода, тихий вор задержан!

- Его нашли в Новосибирске, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Им оказался ранее судимый 41-летний мужчина. Он находился в федеральном розыске за совершение таких же преступлений в Кемеровской области. Во время обыска у него нашли часть похищенного имущества. Задержанный уже этапирован в Иркутск.

У вора нашли часть похищенных брендовых часов. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Кстати выйти на след тихого вора удалось благодаря его же оплошности. В начале ноября, ограбив элитный дом в пригороде Иркутска и сорвав куш в виде брендовых украшений и часов на сумму в 20 миллионов рублей, преступник оставил улику, которую и нашли сыщики.

Против тихого вора возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пока он обвиняется в 6 преступлениях. Не исключено, что вскроются новые эпизоды. Чтобы мужчина вновь не залез в чей-нибудь таунхаус, суд заключил его под стражу на время следствия.

Грабитель попал на камеры видеонаблюдения во время одной из краж.

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