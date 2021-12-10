Денис Мацуев рассказал, когда пройдет фестиваль «Звезды на Байкале» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международный музыкальный фестиваль академической музыки "Звезды на Байкале" 2021 должен был состояться в Иркутске в сентябре этого года. Но был перенесен из-за третьей волны коронавируса, которая наступила в Приангарье. И вот стало известно, что фестиваль за 2021 год состоится уже через два месяца. Об этом «Комсомолке» сообщил пианист, художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев.

- Спешу обрадовать иркутян, «Звезды на Байкале» состоятся с 12 по 16 февраля 2022 года, - рассказывает корреспонденту «КП»-Иркутск» Денис Мацуев. – Программа как всегда обширная. Помимо моего сольного концерта с виртуозами Москвы и маэстро Владимиром Спиваковым, зрителей ждет гала-концерт прим балерин звезд Большого театра. Будет вечер камерной музыки, на котором я исполню произведения Штрауса и второй концерт Шопена. Кроме этого, впервые в Иркутске я исполню второй концерт Брамса.

По словам Дениса Мацуева, билеты на февральский фестиваль поступят в продажу уже до конца этого года. Также Денис Мацуев отметил, что «Звезды на Байкале» за 2022-й должны состояться по-традиции в сентябре будущего года.