Станции переливания боятся дефицита донорской крови в новогодние праздники в Иркутской области

Донорская кровь может спасти чью-то жизнь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Мы нуждаемся в донорах!» – такое сообщение накануне опубликовала Служба крови Иркутской области в соцсетях. На календаре – декабрь, это значит, что нужно готовить запасы компонентов донорской крови на новогодние праздники, но коридоры станций переливания крови в регионе опустели.

- Это связано с большим количеством медицинских отводов среди наших доноров, у кого-то по болезни, у кого-то после вакцинации и другим причинам, - говорят специалисты. - В Новый 2022 год мы должны войти со стабильным запасом, поэтому в декабре мы принимаем всех желающих сдать кровь или ее компоненты.

В регионе временно отменен донорский светофор – это данные о наличии групп крови, в соответствии с которыми в конкретный срок принимают только желающих сдать определенную группу. Например, на конец ноября в Приангарье в достаточном количестве было донорской крови 4-ой группы, как с положительным, так и с отрицательным резус-фактором. В недостаточном количестве присутствовала 1-ая положительная, 2-ая положительная, 3-я и положительная и отрицательная. И срочно требовалась пополнение банка крови от доноров с 1-ой и 2-ой группами крови с отрицательным резус-фактором. Но перед новогодними праздниками это не важно, станции переливания крови по всей области сейчас ждут доноров с любой группой.

Для удобства жителей региона, станции переливания крови взялись работать в декабре по выходным дням.

- Для удобства работающих по будням доноров мы делаем все субботы декабря рабочими, - сообщает Служба крови Иркутской области. - Ждем всех желающих без предварительной записи и QR-кодов. В учреждении соблюдаются все меры по профилактике распространения вируса.

Так, теперь прийти сдать кровь можно и в субботу. В Иркутске первичных доноров ждут с 7.30 до 13.00, в Ангарске - с 8.00 до 13.00, в Усолье-Сибирском с 8.00 до 13.00 (понедельник будет выходным), в Саянске – с 08.00 до 12.00, в Усть-Илимске с восьми утра до 11.00 приходят те, кто решил сдать кровь впервые, остальные с 11.00 до 13.00 (понедельник – выходной), в Братске добровольцев ждут с 08.00 до полудня.

НА ЗАМЕТКУ!

После прохождения курса вакцинации от коронавируса сдавать кровь нельзя в течение 30 дней, как нельзя это делать и в срок между введениями компонентов. Мед. отвод на такой же срок действует и для тех, кто привился от гриппа, а также для тех, кто только что переболел.

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