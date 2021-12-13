Живодер из Иркутской области рассказал, зачем зарезал щенка и снял это на видео

Живодер из Иркутской области рассказал, зачем зарезал щенка на видео. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Не уйдет от наказания 18-летний житель Зимы, который в минувшие выходные привел в ужас всех пользователей соцсетей региона. Напомним, подросток поймал на улице трехмесячного щенка, принес его домой и зарезал в ванной комнате. При этом все происходящее живодер с явным удовольствием снимал на видео, а потом разместил на своей страничке в соцсетях. Изувера вычислили быстро, так как его сразу узнали соседи. Полицейские уже нашли жестокого парня.

- Им оказался 18-летний студент одного из профучилищ города, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Он рассказал, что убил животное, чтобы приготовить еду. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными, повлекшее его гибель». Парню грозит до пяти лет тюрьмы.

К слову, местные жители уже сообщают в соцсетях, что живодер уже не в первый раз пугает всех подобными выходками. Многие уже высказывают мнение, что в следующий раз изувер может накинуться с ножом на человека. Сейчас полицейские выясняют все подробности этого зверства.

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